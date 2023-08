Dove vedere Udinese-Juventus Streaming Gratis. Partita valida per la 1a giornata di Serie A 2023-2024. La Vecchia Signora cercherà di rimanere imbattuta alla prima per l’ottavo anno di fila nella Serie A, affrontando questa sera l’Udinese. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, la Juventus ha vinto 1-0. La Juventus è invicta nelle ultime 6 partite contro l’Udinese, che cerca la sua prima vittoria dal luglio 2020. Durante la serie di partite senza sconfitte, la Juve ha sconfitto l’Udinese con un punteggio totale di 12-4. I migliori marcatori delle due squadre nella scorsa stagione sono stati Dusan Vlahovic (10) per la Juventus e Beto (10) per l’Udinese. L’Udinese ha ottenuto 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in casa nella stagione passata, mentre la Juventus ha ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in trasferta.

A che ora gioca la Juve oggi

Fischio d’inizio di Udinese-Juventus alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 20 agosto 2023 allo Dacia Arena di Udine. Di seguito le informazioni per vedere la partita Udinese-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: la Juventus ha vinto la partita di apertura di Serie A 59 volte, il quantitativo più alto di sempre nella storia del campionato.

Udinese-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Secondo le ultime notizie di mercato, Samardzic potrebbe non partire come titolare contro la Juve. Thauvin e Beto saranno i due attaccanti principali. Pogba e Fagioli sono stati convocati e sembrano essere in buone condizioni fisiche. Tuttavia, Miretti potrebbe giocare a centrocampo insieme a Rabiot e Locatelli. Weah e Cambiaso giocheranno come esterni, mentre Chiesa supporterà Vlahovic in attacco. Non saranno disponibili Kean e De Sciglio.

⚽ Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Piana, Malusà, Guessand, Ferreira, Abankwah, Zemura, Nwachukwu, Quina, Camara, Samardzic, Pejicic, Success, Akè, Lucca, Semedo. Indisponibili: Brenner, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Padelli, Pafundi. Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Huijsen, Kostic, Iling Jr, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Soulé, Pogba, Yildiz, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Vivenzi e Vecchi. Quarto uomo: Giua. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Federico Chiesa ha avuto un ruolo importante nella partita contro l’Udinese, contribuendo a cinque gol (due gol e tre assist). Ha segnato anche nell’ultima partita della stagione scorsa contro la stessa squadra. Ha segnato in due partite consecutive solo una volta, nel gennaio 2021 contro Udinese e Milan.

Udinese-Juventus in TV, che canale?



Udinese-Juventus diretta tv con DAZN. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Agosto è il mese in cui Dusan Vlahovic ha la miglior media minuti/gol con la Juventus in Serie A: un gol ogni 88 minuti (quattro reti per lui in quattro match), inclusa una doppietta alla prima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo.

Udinese-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Udinese-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Massimiliano Allegri (249 fin qui) potrebbe diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie tra tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319).

Alternative per vedere Udinese-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Udinese-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.