Ultime Notizie » Calcio » Calendario Serie A 2023-2024 Calcio, da scaricare in PDF (versione stampabile)

Ufficializzato il calendario della Serie A di calcio stagione 2023-2024 con le partite che inizieranno il weekend del 20 agosto 2023 e termineranno il 26 maggio 2024.

Il Napoli, campione in carica, esordirà contro il neopromosso Frosinone. Il sorteggio della prima giornata ha anche decretato gli incontri Bologna-Milan e Inter-Monza. La Juventus esordirà a Udine, la Roma giocherà all’Olimpico contro la Salernitana, mentre la Lazio affronterà il Lecce. Gli incontri più attesi della terza giornata saranno Roma-Milan e Napoli-Lazio. Napoli-Milan si giocherà alla decima giornata, mentre Napoli-Inter sarà il match della 14ª giornata.

Nella Serie A 2023/24 ci sarà solamente un turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre (6a giornata), e non ci sarà la sosta invernale. Saranno invece quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.

Serie A, gli scontri diretti

10ª giornata, 29/10/2023: Napoli-Milan;

24ª giornata, 11/02/2024: Milan-Napoli.

14ª giornata, 3/12/2023: Napoli-Inter;

29ª giornata, 17/03/2024: Inter-Napoli.

15ª giornata, 10/12/2023: Juventus-Napoli;

27ª giornata, 03/03/2024: Napoli-Juventus.

9ª giornata, 22/10/2023: Milan-Juventus;

34ª giornata, 28/04/2024: Juventus-Milan.

13ª giornata, 26/11/2023: Juventus-Inter;

23ª giornata, 04/02/2024: Inter-Juventus.

12ª giornata, 12/11/2023: Lazio-Roma;

31ª giornata, 07/04/2023: Roma-Lazio.

Calendario Serie A 2023-2024, tutte le partite

Serie A, la prima giornata

20/08

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

Serie A, la seconda giornata

27/08/2023

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

Serie A, la terza giornata

03/09/2023

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Hellas Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

Serie A, la quarta giornata

17/09/2023

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

Serie A, la quinta giornata

24/09/2023

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Hellas Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Serie A, la sesta giornata

27/09/2023

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Roma

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Monza-Bologna

Napoli-Udinese

Serie A, la settima giornata

01/10/2023

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Milan-Lazio

Roma-Frosinone

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

Serie A, l’ottava giornata

08/10/2023

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Hellas Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

Serie A, la nona giornata

22/10/2023

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

Serie A, la decima giornata

29/10/2023

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

Serie A, l’undicesima giornata

05/11/2023

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Empoli

Hellas Verona-Monza

Milan-Udinese

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

Serie A, la dodicesima giornata

12/11/2023

Fiorentina-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

Serie A, la tredicesima giornata

26/11/2023

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Hellas Verona-Lecce

Juventus-Inter

Milan-Fiorentina

Roma-Udinese

Salernitana-Lazio

Serie A, la quattordicesima giornata

03/12/2023

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Hellas Verona

Serie A, la quindicesima giornata

10/12/2023

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Hellas Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Genoa

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

Serie A, la sedicesima giornata

17/12/2023

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Juventus

Lazio-Inter

Lecce-Frosinone

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Sassuolo

Serie A, la diciassettesima giornata

23/12/2023

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

Serie A, la diciottesima giornata

30/12/2023

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

Serie A, la diciannovesima giornata

07/01/2024

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Hellas Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

Serie A, la ventesima giornata

14/01/2024

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

Serie A, la ventunesima giornata

21/01/2024

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Serie A, la ventiduesima giornata

28/01/2024

Inter-AtalantaLecce-JuventusRoma-Hellas VeronaSalernitana-GenoaSassuolo-NapoliTorino-LazioUdinese-Milan

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Hellas Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

Serie A, la ventitreesima giornata

04/02/2024

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Hellas Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

Serie A, la ventiquattresima giornata

11/02/2024

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Hellas Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

Serie A, la venticinquesima giornata

18/02/2024

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Hellas Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

Serie A, la ventiseiesima giornata

25/02/2024

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

Serie A, la ventisettesima giornata

03/03/2024

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

Serie A, la ventottesima giornata

10/03/2024

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Hellas Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

Serie A, la ventinovesima giornata

17/03/2024

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Hellas Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

Serie A, la trentesima giornata

30/03/2024

Bologna-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

Serie A, la trentunesima giornata

07/04/2024

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

Serie A, la trentaduesima giornata

14/04/2024

Atalanta-hellas Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

Serie A, la trentatreesima giornata

21/04/2024

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Hellas Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

Serie A, la trentaquattresima giornata

28/04/2024

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

Serie A, la trentacinquesima giornata

05/05/2024

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Hellas Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

Serie A, la trentaseiesima giornata

12/05/2024

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

Serie A, la trentasettesima giornata

19/05/2024

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

Serie A, la trentottesima giornata

26/05/2024

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

Ecco il download del Calendario con tutte le partite di Serie A 2023-2024 in formato PDF: la versione stampabile del calendario è messa a disposizione dal sito ufficiale della Lega Calcio.