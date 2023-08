Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Udinese-Juventus Streaming, Roma-Salernitana Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Bologna-Milan

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 20 agosto 2023. Continua la Seria A 2023-2024 iniziata ieri con 4 anticipi. Oggi vedremo in campo anche Roma-Salernitana e Udinese-Juventus. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:00 Spagna-Inghilterra (Finale Mondiali Femminili) – Rai Sport

13:00 Lilla-Nantes (Ligue 1) – Sky Sport Calcio

14:30 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – Mola

15:00 Aston Villa-Everton (Premier League) – Sky Sport Calcio

15:30 Union Berlino-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:00 Vasco Da Gama-Atletico Mineiro (Brasileirão) – Onefootball

16:45 Rkc-Az (Eredivisie) – Mola

17:30 West Ham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Action, Sky Sport (Canale 253) e Sky Sport 4K

17:30 Girona-Getafe (Liga) – Dazn

18:00 Sudtirol-Spezia (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 252)

18:30 Zona Serie A – Dazn

18:30 Diretta Roma-Salernitana Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La Roma affronterà la Salernitana nella prima giornata di Serie A, cercando di mantenere la striscia di risultati senza sconfitte che dura dal 2011/2012. L’ultima partita tra le due squadre si è conclusa con un pareggio 2-2, con la Roma che ha segnato grazie a El Shaarawy e Matic, mentre la Salernitana ha trovato il gol con Candreva e Dia. Roma-Salernitana Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:30 Sassuolo-Atalanta (Serie A) – Dazn, Zona Dazn 2 (Canale 215 Sky) e Zona Dazn 3 (Canale 216 Sky)

19:00 Porto-Farense (Campionato Portoghese) – Dazn

19:30 Barcellona-Cadice (Liga) – Dazn

20:30 Zona Gol Serie B – Dazn

20:30 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Summer

20:30 Venezia-Como (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

20:30 Parma-Feralpisalò (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

20:30 Cittadella-Reggiana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

20:45 Zona Serie A – Dazn

20:45 Diretta Udinese-Juventus Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La Juventus cercherà di mantenere l’imbattibilità per l’ottava stagione consecutiva nel primo weekend di Serie A. Domani, ospite dell’Udinese, potrà vincere la prima partita stagionale per la prima volta dal 2019/2020. Nell’ultima stagione, la Juventus ha vinto l’incontro di Serie A contro l’Udinese con un gol di Federico Chiesa al minuto 68. Udinese-Juventus Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Lecce-Lazio (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

20:45 Lens-Rennes (Ligue 1) – Sky Sport

21:00 Coritiba-Flamengo (Brasileirão) – Onefootball e Mola

21:00 Santos-Gremio (Brasileirão) – Mola

21:30 Betis-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

23:30 Lanus-San Lorenzo (Campionato Argentino) – Sportitalia, Onefootball e Mola

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.