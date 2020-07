Udinese Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Posticipo che chiude la 35a giornata di Serie A: si gioca alle 19:30 di oggi giovedì 23 luglio 2020. In caso di vittoria la Vecchia Signora si aggiudica ufficialmente il nono scudetto consecutivo. In pratica lo ha già vinto dopo il pareggio a reti bianche dell’Inter contro la Fiorentina ieri sera: 6 punti di distanza dall’Atalanta seconda. Missione compiuta quindi per la squadra di Maurizio Sarri che, con gli eventuali tre punti di Udine, vincerà lo Scudetto con tre giornate d’anticipo. Andiamo a scoprire dove vedere Udinese Juventus ⚽ streaming e diretta tv.

Udinese e Juventus giocano questa sera quando mancano 4 partite alla fine del campionato. I Campioni d’Italia in carica vantavano al termine dell’ultima giornata 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda. Conquistando i 3 punti questa sera, la Vecchia Signora si aggiudica il nono scudetto consecutivo: andrebbe a +9 sull’Atalanta seconda. Con ancora 9 punti a disposizione gli orobici potrebbero solo rimontare i bianconeri, ma sarebbero battuti a causa degli scontri diretti (3-1 Juve all’andata, 2-2 al ritorno). Situazione ancora in divenire per i friulani, che dopo la sconfitta a Napoli avevano comunque conservato 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce.

Gotti pensa di schierare la coppia Lasagna-Okaka per rinviare la festa scudetto della Juventus. Sulla sinistra torna Sema. Sarri ritrova Bernardeschi dopo la squalifica, ma perde Bonucci: in difesa tocca a Rugani. Ancora out Chiellini, Higuain in panchina.

Queste le probabili formazioni di Udinese Juventus ⚽:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Bonucci. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito sei assist contro l’Udinese in Serie A: quella friulana è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato (13).

Cristiano Ronaldo è a un solo gol di distanza da Felice Borel (31 reti nel 1933/34), miglior marcatore in un singolo campionato di Serie A con la maglia della Juventus.