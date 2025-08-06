Aston Villa-Roma Streaming Gratis: Formazioni Orario e Dove Vederla in TV

Roma in Amichevole contro l’Aston Villa: Ultime Notizie sulla Formazione e Dove Vederla

La Roma torna in campo per il suo sesto test precampionato in vista dell’inizio della nuova stagione. L’avversario di turno è l’Aston Villa, che si sfiderà con i giallorossi al Bescot Stadium di Walsall, in Inghilterra. Questo incontro, che fa parte della mini tournée in terra britannica, è un’importante occasione per mettere alla prova la preparazione della squadra prima del debutto ufficiale in campionato, previsto per il weekend del 24 agosto. La tournée si concluderà sabato 9 agosto con l’amichevole contro l’Everton, un match di grande significato per la Roma.

Il Test Contro l’Aston Villa: Un’Opportunità di Crescita

Dopo aver ottenuto una serie di vittorie convincenti nelle precedenti amichevoli, la Roma di Gian Piero Gasperini punta a consolidare il proprio stato di forma contro un avversario di livello europeo come l’Aston Villa. I giallorossi sono reduci da successi contro squadre come Trastevere, UniPomezia, Kaiserslautern, Cannes e Lens, ma il test contro i Villans rappresenta un’occasione per valutare la squadra in una sfida dal sapore europeo.

L’Aston Villa, allenato da Unai Emery, sarà protagonista della prossima Europa League, così come la Roma, e questo rende la partita un potenziale anticipo di future sfide europee. Dopo una brillante vittoria contro il Lens, grazie ai gol di Mancini e Soulé, la Roma cercherà ulteriori risposte sul piano del gioco contro un avversario ben organizzato e con una preparazione di livello.

La Formazione della Roma contro l’Aston Villa

Gian Piero Gasperini dovrà fare delle scelte importanti in vista della partita contro l’Aston Villa. Sebbene l’allenatore giallorosso stia sperimentando diversi schemi e moduli in questo precampionato, si prevede che la Roma scenda in campo con una formazione 3-4-2-1. La squadra dovrebbe essere schierata come segue:

Portiere : Svilar

: Svilar Difesa : Celik, Mancini, Hermoso

: Celik, Mancini, Hermoso Centrocampo : Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño

: Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño Attacco: El Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk

Anche l’Aston Villa si presenta con una formazione di qualità, pronta a dare del filo da torcere alla Roma. L’undici di Unai Emery dovrebbe essere il seguente:

Portiere : Bizot

: Bizot Difesa : Cash, Bogarde, Mings, Digne

: Cash, Bogarde, Mings, Digne Centrocampo : Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey

: Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey Attacco: Buendia, Watkins

Dove Vedere la Partita Aston Villa-Roma in TV e Streaming

L’amichevole Aston Villa-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in TV, gli utenti dovranno scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile o su console PlayStation o Xbox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre, gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona DAZN” potranno seguire il match anche sul canale 214 di Sky.

Streaming della Partita

Per gli utenti che preferiscono seguire il match in diretta streaming, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. In alternativa, sarà possibile collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare l’evento dal palinsesto.

Il Calendario delle Amichevoli della Roma

Ecco un riepilogo delle amichevoli finora disputate dalla Roma durante questa preparazione estiva:

Roma-Trastevere 14-0 : (4′, 49′ Baldanzi, 30′, 32′ Dybala, 34′, 39′ Rensch, 52′ Cristante, 53′ Angelino, 56′ Hermoso, 59′ Romano, 69′ Kumbulla, 82′, 87′ Mannini, 88′ Cherubini)

: (4′, 49′ Baldanzi, 30′, 32′ Dybala, 34′, 39′ Rensch, 52′ Cristante, 53′ Angelino, 56′ Hermoso, 59′ Romano, 69′ Kumbulla, 82′, 87′ Mannini, 88′ Cherubini) Roma-Unipomezia 9-0 : (8′, 18′, 24′, 62′ Ferguson, 33′ Dybala, 65′ El Aynaoui, 73′ Celik, 79′ Baldanzi, 88′ Arena)

: (8′, 18′, 24′, 62′ Ferguson, 33′ Dybala, 65′ El Aynaoui, 73′ Celik, 79′ Baldanzi, 88′ Arena) Kaiserslautern-Roma 0-1 : (16′ Ferguson)

: (16′ Ferguson) Roma-Cannes 3-0 : (3′ El Shaarawy, 43′ Dovbyk, 88′ Ferguson)

: (3′ El Shaarawy, 43′ Dovbyk, 88′ Ferguson) Lens-Roma 0-2: (14′ Mancini, 55′ Soulé)

Queste partite hanno dato alla Roma l’opportunità di testare il proprio stato di forma contro squadre di diverso calibro, ma il vero banco di prova arriverà con le sfide internazionali, in particolare in Europa League.

Il match contro l’Aston Villa rappresenta un’occasione preziosa per la Roma di migliorare ulteriormente la propria condizione fisica e tattica prima dell’inizio della stagione ufficiale. Gasperini sta cercando di trovare la giusta alchimia tra i giocatori, con l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di competitività. Con la preparazione che si avvicina alla fase conclusiva, l’amichevole contro l’Aston Villa offrirà nuove risposte in vista del debutto in campionato.