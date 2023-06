Dove vedere Udinese-Juventus Streaming Gratis. Allo stadio Dacia Arena di Udine, la Juventus si gioca oggi domenica 4 giugno le ultime possibilità per un piazzamentoin Europa League: appuntamento alle ore 21 italiane in concomitanza di Roma-Spezia e Atalanta-Monza, con i romani e i bergamaschi che sono i diretti rivali in questa corsa.

La Juventus si trova attualmente al settimo posto in classifica, che le garantirebbe un posto nella prossima Conference League, ma potrebbe essere estromessa dalle coppe europee a causa di possibili sanzioni dell’UEFA. Tuttavia, in caso di vittoria contro l’Udinese e di una sconfitta di Roma o Atalanta, la squadra potrebbe risalire fino al quinto posto e qualificarsi per la prossima Europa League. La Juventus ha battuto l’Udinese 1-0 nella gara d’andata e l’Udinese non ha vinto contro la Juve dal 2020. In 105 incontri tra le due squadre, la Juventus ha vinto 70 volte, ci sono stati 22 pareggi e solo 13 vittorie per l’Udinese. Di seguito le informazioni per vedere la partita Udinese-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha mantenuto la sua imbattibilità in 11 delle ultime 12 partite di Serie A giocate in trasferta contro l’Udinese, subendo solo una sconfitta parziale durante l’ultima stagione. L’Udinese ha perso le ultime tre partite in campionato e l’ultima volta che hanno registrato quattro sconfitte consecutive è stato nell’ottobre 2018, sotto la guida di Julio Velázquez.

Udinese-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella squadra dell’Udinese, l’allenatore Sottil ha poche opzioni a disposizione, soprattutto in difesa dove Masina non è in forma e Walace potrebbe essere adattato come centrale difensivo. Questo lascia spazio per Thauvin in supporto a Beto in attacco. D’altra parte, nella Juventus, Vlahovic e Bremer non saranno disponibili per la partita, mentre Rabiot e Di Maria giocheranno la loro ultima partita con la squadra bianconera. Milik e Di Maria potrebbero giocare davanti insieme, ma c’è anche la possibilità di un modulo 3-4-2-1 con Chiesa al posto di Miretti.

⚽ Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. Allenatore Sottil. Squalificati: Bijol, Zeegelaar. Indisponibili: Becao, Deulofeu, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success, Masina.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Arkadiusz Milik ha segnato in tre delle sue ultime cinque partite di Serie A contro l’Udinese, ma ha segnato solo in una delle sue ultime 10 partite di campionato con la Juventus.

Udinese-Juventus in TV, che canale?



Udinese-Juventus diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale numero 214 del satellite.

Udinese-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Rojadirecta Live



Se non avete dato disdetta a DAZN potrai ascoltare la telecronaca dicon Edoardo Testoni col commento tecnico di Marco Parolo. Match visibile anche(canale 252 del satellite). Su Sky la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con il supporto di Giancarlo Marocchi nell’analisi tecnica.

Udinese-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Juventus ha subito 10 sconfitte in questa stagione di Serie A, il che non accadeva dal 2009/10 quando subì 15 sconfitte. Anche Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus, non ha subito così tante sconfitte in una sola stagione dal 2009/10 quando allenava il Cagliari.

Alternative per vedere Udinese-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Udinese-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.