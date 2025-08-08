Monaco-Inter Streaming Gratis: Formazioni Orario e Come Vederla in TV

L’Inter, dopo il primo test contro l’Under 23, torna in campo per affrontare il Monaco in una sfida di grande prestigio. La partita si disputerà venerdì 8 agosto alle ore 20:00, allo stadio Louis II di Monte Carlo.

Dove vedere Monaco-Inter Streaming Gratis e Diretta TV

La partita Monaco-Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la diretta. Per chi non potesse seguirla in tempo reale, sarà possibile vedere l’incontro in differita su NOVE e Inter TV. Gli appassionati potranno quindi godersi il match anche a distanza di tempo, sfruttando le opzioni di visione disponibili.

Monaco-Inter: I Precedenti

I precedenti tra Inter e Monaco parlano chiaramente a favore dei nerazzurri. Infatti, l’Inter ha vinto tutte e tre le gare ufficiali disputate tra i due club in UEFA Champions League. La prima vittoria risale all’edizione 1963/1964, quando l’Inter sconfisse il Monaco 1-0 a Milano e 3-1 a Monte Carlo, entrambe nella fase a gironi. L’ultimo incontro ufficiale tra le due squadre è stato nella stagione passata, sempre in Champions League, con la vittoria netta per 3-0 a San Siro, grazie alla straordinaria tripletta di Lautaro Martínez.

L’unico pareggio tra i due club risale a un’amichevole disputata nel 2022, terminata con il punteggio di 2-2. Questi numeri suggeriscono una tradizione favorevole per l’Inter, ma l’amichevole di Monte Carlo rappresenta un banco di prova interessante, soprattutto in vista dell’inizio della nuova stagione.

Monaco-Inter Probabili Formazioni

Probabile formazione Monaco (4-4-2):

Portiere : Kohn

: Kohn Difesa : Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique

: Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique Centrocampo : Minamino, Zakaria, Camara, Golovin

: Minamino, Zakaria, Camara, Golovin Attacco : Biereth, Balogun

: Biereth, Balogun Allenatore: Philippe Clement

Probabile formazione Inter (3-5-2):

Portiere : Sommer

: Sommer Difesa : Darmian, De Vrij, Bastoni

: Darmian, De Vrij, Bastoni Centrocampo : Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto

: Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto Attacco : Bonny, Lautaro Martínez

: Bonny, Lautaro Martínez Allenatore: Cristian Chivu

Chivu sembra voler testare la compattezza difensiva e la qualità in mezzo al campo, con l’obiettivo di valutare al meglio l’intesa tra i giocatori in vista degli impegni ufficiali. L’Inter, con il suo classico 3-5-2, punterà sulla solidità difensiva e sulla velocità delle sue fasce per mettere in difficoltà il Monaco.

La sfida Monaco-Inter, pur trattandosi di un’amichevole, è un’occasione importante per testare la preparazione della squadra nerazzurra prima dell’inizio della stagione ufficiale. Nonostante la tradizione favorevole degli italiani nei confronti dei monegaschi, la partita si preannuncia comunque un test interessante, sia per il valore degli avversari che per la necessità di affinare l’intesa tra i giocatori.

L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, punta a un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita, mentre il Monaco cercherà di offrire una prova di forza davanti al proprio pubblico.