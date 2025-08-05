Nottingham Forest Fiorentina Streaming Gratis: Orario Formazioni Dove Vederla in Diretta TV

Se stai cercando informazioni su come vedere Nottingham Forest Fiorentina in streaming gratuito, sei nel posto giusto. La partita si inserisce nel calendario delle amichevoli precampionato della Fiorentina, una delle squadre più seguite della Serie A italiana. Questo incontro è di grande interesse per i tifosi, poiché si tratta di un test importante prima dell’inizio della nuova stagione.

La Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, sta preparando la nuova annata dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. La squadra toscana è riuscita a raggiungere il settimo posto in campionato, ma non è riuscita a qualificarsi per la Champions League, seppur avendo sfiorato la terza finale consecutiva di Conference League. Nonostante ciò, i tifosi viola sono fiduciosi e pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventura.

Quando si gioca la partita Nottingham Forest-Fiorentina?

La sfida tra Nottingham Forest-Fiorentina si terrà oggi martedì 5 agosto 2025, con fischio di inizio alle 20:45 (ora italiana). La partita avrà luogo al City Ground di Nottingham, stadio storicamente legato alla formazione inglese. Per il Nottingham Forest, questa stagione segna il ritorno in Europa League dopo una buona stagione in Premier League, dove hanno conquistato il settimo posto. Tuttavia, è importante notare che la posizione in Europa potrebbe subire modifiche a causa della decisione della UEFA di retrocedere il Crystal Palace in Conference League, ma questa è una decisione ancora non definitiva.

Come vedere Nottingham Forest Fiorentina in streaming gratis

La partita Nottingham Forest-Fiorentina non sarà trasmessa da emittenti televisive tradizionali, ma i tifosi della Fiorentina potranno comunque seguire l’amichevole tramite il sito ufficiale del club. La Fiorentina ha infatti deciso di trasmettere il match in diretta streaming, offrendo così un’opportunità ai tifosi di non perdere il secondo test precampionato della squadra, che si svolge in terra inglese: collegati al sito ufficiale del club viola.

La Fiorentina ha già giocato un’amichevole contro il Leicester, ma è uscita sconfitta. Questo incontro con il Nottingham Forest è un’opportunità importante per testare ulteriormente la condizione fisica della squadra in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.

La tournée inglese della Fiorentina: prossimi impegni

Dopo la sfida contro il Nottingham Forest, la Fiorentina continuerà il suo percorso di preparazione in Inghilterra con un’altra amichevole di prestigio contro il Manchester United. Questo incontro segnerà la fine della tournée inglese degli uomini di Pioli, che torneranno successivamente in Italia per prepararsi agli impegni ufficiali. La Fiorentina sarà chiamata a disputare la gara di andata dello spareggio di Conference League, dove affronterà la vincente della sfida tra Polyssia e Paksi.

Nottingham Forest Fiorentina: probabili formazioni e allenatori

Nottingham Forest (4-2-3-1):

Portiere : Sels

: Sels Difensori : Jair, Milenkovic, Murillo, Morato

: Jair, Milenkovic, Murillo, Morato Centrocampisti : Sangaré, Anderson

: Sangaré, Anderson Trequartisti : Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye

: Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye Attaccante : Igor Jesus

: Igor Jesus Allenatore: Espirito Santo

Fiorentina (3-4-2-1):

Portiere : De Gea

: De Gea Difensori : Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri

: Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri Centrocampisti : Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens

: Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens Trequartisti : Fazzini, Gudmundsson

: Fazzini, Gudmundsson Attaccante : Kean

: Kean Allenatore: Stefano Pioli

La sfida tra Nottingham Forest e Fiorentina rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre di affinare la preparazione in vista dei rispettivi campionati. Per i tifosi viola, seguire la partita in streaming gratuito è un’occasione imperdibile per vedere all’opera i propri beniamini in una competizione internazionale di alto livello.