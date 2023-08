Ultime Notizie » Allunaggio » Sonda spaziale russa Luna-25 si schianta sulla Luna

La sonda spaziale russa Luna-25, la prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976 e che avrebbe dovuto atterrare sulla luna lunedì al polo sud del satellite naturale della Terra, si è schiantata sulla superficie lunare dopo aver perso la comunicazione con essa, secondo l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

L’ente statale ha specificato che, in conformità con il programma di volo, sabato è stato emesso un impulso per il passaggio della stazione all’orbita prima dell’allunaggio, ma la comunicazione con il modulo è stata interrotta. “Le misure per cercare il veicolo e contattarlo, prese il 19 e 20 agosto, non hanno prodotto alcun risultato”, ha riferito Roscosmos.

Secondo i risultati dell’analisi preliminare, “a causa della deviazione dei parametri reali da quelli calcolati, il veicolo spaziale Luna-25 si è spostato in un’orbita imprevista e ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie della Luna”.

Una commissione interdipartimentale indagherà sui motivi della perdita del veicolo spaziale, ha aggiunto l’agenzia.

Il modulo Luna-25 è stato lanciato l’11 agosto dal cosmodromo di Vostochni, nell’estremo oriente della Russia. Lo scopo della missione era implementare la tecnologia dell’atterraggio morbido e testare la presenza di acqua ghiacciata che potrebbe sostenere la vita sulla superficie lunare. Mercoledì scorso, il lander è entrato nell’orbita del satellite naturale della Terra e doveva atterrare sul polo sud della luna il 21 agosto.

Questo sabato, Roscosmos ha rilasciato i primi risultati dell’analisi dei dati ottenuti dagli strumenti scientifici del modulo nel suo avvicinamento alla Luna. In questo modo è stato rilevato “l’evento dell’impatto di un micrometeorite”, presumibilmente appartenente alle Perseidi, uno sciame meteorico che si ripete ogni agosto.

Allo stesso modo, lo spettrometro di raggi gamma e neutroni ADRON-LR ha registrato le linee più intense di elementi chimici nel suolo lunare nello spettro energetico dei raggi gamma. Poco prima, le telecamere della stazione hanno catturato immagini della superficie lunare.