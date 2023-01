Dove vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis. Si gioca per la 17a giornata di Serie A sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane. La Juventus di Allegri (3a in classifica con 34 punti), reduce dalla 7a vittoria consecutiva, quella ottenuta a Cremona, ospita l’Udinese di Sottil (8a con 25 punti) all’Allianz Stadium di Torino.

I friulani nel primo turno del 2023 hanno pareggiato in casa contro l’Empoli. Sono 104 i precedenti tra Juventus e Udinese ma i friulani hanno vinto solo 13 volte, con 22 pareggi e ben 69 successi della Vecchia Signora. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Udinese streaming gratis e video live tv.

Juventus-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Bremer in dubbio per un affaticamento: è pronto Rugani. Allegri dovrebbe rilanciare dal 1′ Alex Sandro, Rabiot e Kean. Scalpita per una maglia da titolare anche Chiesa. Di Maria torna disponibile. Udogie e Pereyra in dubbio, Deulofeu sicuramente out. Tornerà Bijol al centro della difesa e anche Makengo si candida per una maglia da titolare al posto di Arslan o Lovric. Davanti scelta obbligata con Beto-Success, con Nestorovski e il baby Pafundi come alternative in panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Peeters, Ake, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Masina.

Arbitro: Marchetti.

Arkadiusz Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l’Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l’attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi di Serie A. In totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti.

Dove vedere Juventus-Udinese in TV

Juventus-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

La Juventus ha già segnato tre gol su punizione diretta in questo campionato (due Vlahovic e uno Milik) e cioè lo stesso numero di reti realizzate in questo modo sommando le precedenti quattro stagioni di Serie A (dal 2018/19 al 2021/22, inclusi i tre anni di era Cristiano Ronaldo).

Juventus-Udinese Streaming Gratis senza Roja Live



Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Stefano Borghi con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’ultima e unica vittoria dell’Udinese all’Allianz Stadium risale alla stagione 2015/16 con goal di Thereau. Nella scorsa stagione invece l’incrocio a Torino è terminato 2-0 per la Juventus con reti di Dybala e Kean.

Alternative per guardare Juventus-Udinese Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Juventus-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Udinese Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.