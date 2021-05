Ultime Notizie » Politica » LaRouche: può succedere la Guerra Nucleare

Nel suo dialogo settimanale, Helga Zepp-LaRouche ha ampliato gli avvertimenti del presidente della Russia, Vladimir Putin, nel suo messaggio alla nazione del 21 aprile. Putin ha avvertito del pericolo di oltrepassare le “linee rosse”, che costringerebbero la Russia ad agire in difesa della sua sicurezza e sovranità nazionale. Tra le minacce che ha identificato c’è il coinvolgimento dell’Occidente nel previsto tentativo di colpo di stato in Bielorussia e l’assassinio del suo presidente.

Invece di prendere Putin in parola e impegnarsi in un dialogo per risolvere le differenze, i falchi della guerra in Occidente stanno intensificando le tensioni, chiedendo ai governi di “aumentare i costi” per la Russia per presunti comportamenti scorretti, mentre inventano nuove giustificazioni per punire la Russia, come accusandolo di essere dietro l’esplosione avvenuta in un deposito di armi nella Repubblica Ceca nel 2014. Come al solito, le operazioni di propaganda britannica sono in prima linea, tra cui Chatham House (Royal Institute of International Affairs) e il settimanale della City di Londra The Economist.

Helga Zepp-LaRouche ha anche sfatato le falsità della nuova candidata del Partito dei Verdi alla cancelliera tedesca, Annalena Baerbock, sottolineando che il programma verde non è solo contro l’industria e che cerca di smantellare la moderna generazione di energia, ma che ha un’opposizione aggressiva contro la Russia.

Cina, in linea con la proposta di Davos per ile ilper l’ambiente. Ciò è coerente con la spinta alla riduzione radicale della popolazione, che è sempre stato il vero scopo del movimento ambientalista verde.

Zepp-LaRouche ha esortato il suo pubblico (guardia il suo video su YouTube) a iscriversi alla prossima conferenza dello Schiller Institute dell’8 maggio e ad aiutarci a svegliare il pubblico per vedere il vero pericolo in agguato, proveniente da una banda di fanatici impegnati a ridurre la popolazione mondiale attraverso la guerra, la carestia e malattia.

Fonte: podcast Helga Zepp-LaRouche dal titolo “Time to Get Serious — Nuclear War Can Happen!“.