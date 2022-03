Ultime Notizie » Facebook » Mosca: Stati Uniti fermino estremismo Facebook

La Russia denuncia Meta per aver consentito l’odio contro i soldati russi su Facebook e Instagram.

La società Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha deciso di cambiare le sue regole sull’incitamento all’odio se è diretto contro le truppe russe impegnate nei combattimenti in Ucraina. Lo ha confermato giovedì il portavoce della compagnia Andy Stone, citato dal Washington Post.

“Come risultato dell’invasione russa dell’Ucraina, abbiamo temporaneamente consentito forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole, con discorsi violenti come ‘morte agli invasori russi”, ha affermato il portavoce.

“Non permetteremo ancora appelli credibili alla violenza contro i civili russi”, ha sottolineato.

Da parte sua, Reuters, che è stato il primo media a riportare la decisione, cita documenti interni Meta e dettagli che tali appelli vengono diffusi solo quando sono diretti contro membri dell’operazione militare russa in Ucraina e non contro prigionieri di guerra. Questa modifica alla politica si applica a un numero limitato di paesi, tra cui Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina.

Allo stesso modo, l’agenzia riferisce che Meta consentirà pubblicazioni che sostengono la morte dei presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, purché non indichino il luogo o il metodo del loro eventuale assassinio.

L’ambasciata russa negli USA ha reagito alla decisione definendo la nuova politica “aggressiva e criminale“. “Le azioni della società sono un’ulteriore prova della guerra dell’informazione senza regole dichiarata contro il nostro Paese. […] Chiediamo che le autorità statunitensi fermino le attività estremiste di Meta e adottino misure per assicurare i colpevoli alla giustizia”, ​​ha pubblicato la missione diplomatica sulla sua pagina Facebook.

La notizia arriva dopo che la Russia ha bloccato l’accesso a Facebook sul suo territorio il 4 marzo, adducendo come motivo la discriminazione contro i media russi da parte di quella piattaforma. In particolare, il social network ha recentemente chiuso l’accesso a media come Zvezda, RIA Novosti, Sputnik e RT.