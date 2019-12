Secondo coloro che studiano le previsioni del futuro, il 2020 potrebbe essere un anno che promette molte profezie. Il futuro, secondo le previsioni di Baba Vanga, non è dei migliori. Ma avremo, rimuovendo naturalmente i grandi disastri che questo profeta vide, una luce che scenderà dal cielo e che lascerà all’umanità più domande che risposte.

Vangelia Pandeva Dimitrova è nata nel 1911 e morì nel 1996, ed è meglio conosciuta come Baba Vanga, o Nostradamus dei Balcani. Era una medium e veggente bulgara, famosa per aver profetizzato molti eventi del ventesimo secolo, come la rottura dell’Unione Sovietica e la distruzione delle torri gemelle.

Sebbene molti la vedano come la veggente più importante del 21° secolo, in Bulgaria, sua terra natale, Baba Vanga è stata vista più come una guaritrice che ha aiutato centinaia di persone. Coloro che hanno seguito le sue presunte profezie sostengono che fino al 70% delle sue previsioni sono accurate. Tuttavia, non si è verificato tutto ciò che aveva previsto.

Anche se si dice che abbia correttamente previsto che il 44° presidente degli Stati Uniti sarebbe stato afro-americano, ha anche affermato che sarebbe stato “l’ultimo presidente degli Stati Uniti”. Il motivo per cui le persone sono scettiche quando si tratta delle sue previsioni è perché l’unica cosa che possiamo davvero connettere con le profezie scritte di Baba Vanga è un libro pubblicato nel 2010 intitolato “Weiser Field Field Guide, for the Paranormal”, dove si afferma che Vanga ha predetto: la rottura dell’Unione Sovietica, il disastro di Chernobyl, la data corretta della morte di Stalin, l’affondamento del sottomarino russo Kursk, gli attacchi dell’11 settembre, la vittoria di Topalov nel torneo mondiale di scacchi e tensioni con Corea del Nord.

Profezie 2020, Oscuri Presagi di Baba Vanga.

Coloro che hanno interpretato le profezie di Baba Vanga sostengono che Pakistan, Cina, Giappone e Alaska saranno colpiti da un grande tsunami nel 2020.

Un terremoto di magnitudo 7,5 colpirà l’Asia il prossimo anno e sfortunatamente sono attese molte vittime umane. Alcuni credono che la veggente bulgara abbia visto anche come la Russia sarà colpita da un asteroide nel 2020.

Inoltre, dopo che il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea, il paese britannico sarà colpito da una grave crisi economica.

Se dobbiamo credere alle profezie di Baba Vanga, il presidente russo Vladimir Putin sarà in pericolo, dal momento che qualcuno del suo staff di sicurezza cercherà di toglierlo di mezzo nel 2020, tutto questo secondo WeMystic. Ma il presidente russo potrebbe non essere l’unico in difficoltà nel 2020. Secondo le interpretazioni delle profezie del futuro di Baba Vanga, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe cadere in una malattia lunga o breve.

Profezia “luminosa”: una luce forte e luminosa discenderà dal cielo.

Ma non tutto sarà disgrazie e disastri… In una delle sue profezie che ha diverse interpretazioni, è molto chiaro che entro quest’anno 2020, una luce forte e luminosa discenderà dal cielo, ed è qui che abbiamo importanti interpretazioni. Innanzitutto è probabile che stiamo affrontando un evento cosmico che non è molto favorevole per l’umanità. E in secondo luogo, potremmo essere di fronte all’ arrivo di un veicolo spaziale extraterrestre.