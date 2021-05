Ultime Notizie » curiosità » Quanto in alto si può saltare su ogni pianeta (e altre stelle) del Sistema Solare

Lo sapevi che… Le diverse condizioni fisiche di ogni luogo del Sistema Solare rendono l’ambiente e le condizioni totalmente differenti dalla Terra. Pertanto, è molto interessante teorizzare su come sarebbe svolgere diverse attività in questi luoghi. Se è già stato visto come sarebbe parlare su altri pianeti o camminare intorno alla Luna … oggi è il momento di saltare. Questo è come sarebbe saltare fuori dalla Terra.

Un essere umano medio salta sulla Terra di circa 50 centimetri. Ciò è dovuto alla gravità che la Terra esercita su di noi, al nostro peso corporeo e alla forza delle nostre gambe di spingerci. Tuttavia, su altri pianeti la gravità è diversa, quindi lo stesso essere umano potrebbe saltare fino a 32 volte di più o talvolta meno della metà.

Salti da 16 metri su Cerere, 20 centimetri su Giove

In un video di Bright Side raccolgono quanto potremmo saltare in luoghi diversi nello spazio, con l’idea di spiegare il concetto di gravità. Il fattore determinante è proprio la dimensione del luogo in cui ci troviamo, più grande è il pianeta, maggiore è la gravità e quindi più difficile è saltare in alto.

Tenendo conto delle dimensioni di ogni stella, questa è l’altezza che raggiungeremmo in ogni luogo:

Mercurio : Sul pianeta più vicino al Sole, se non finiamo fritti, potremmo saltare fino a 1,2 metri.

: Sul pianeta più vicino al Sole, se non finiamo fritti, potremmo saltare fino a 1,2 metri. Venere : Sul pianeta vicino anche le condizioni ambientali sono orribili, ma salteremmo solo la metà, circa 0,6 metri.

: Sul pianeta vicino anche le condizioni ambientali sono orribili, ma salteremmo solo la metà, circa 0,6 metri. Terra : 0,5 metri è ciò che un essere umano salta in media sulla Terra.

: 0,5 metri è ciò che un essere umano salta in media sulla Terra. Luna : La gravità sulla Luna è inferiore a quella sulla Terra, quindi potremmo saltare fino a 2,7 metri, è l’unico posto vicino alla Terra che siamo stati in grado di verificare.

: La gravità sulla Luna è inferiore a quella sulla Terra, quindi potremmo saltare fino a 2,7 metri, è l’unico posto vicino alla Terra che siamo stati in grado di verificare. Marte : 1,2 metri è ciò che la leggera gravità del Pianeta Rosso ci permetterebbe di saltare.

: 1,2 metri è ciò che la leggera gravità del Pianeta Rosso ci permetterebbe di saltare. Phobos : Non saltare! Se provi a saltare sulla luna di Marte probabilmente finirai per perderti nello spazio, è così piccolo e con una gravità così bassa che un piccolo salto non si lancia nello spazio.

: Non saltare! Se provi a saltare sulla luna di Marte probabilmente finirai per perderti nello spazio, è così piccolo e con una gravità così bassa che un piccolo salto non si lancia nello spazio. Cerere : 16 metri è ciò che ci permette di saltare il pianeta nano nella fascia degli asteroidi, ha il record del Sistema Solare.

: 16 metri è ciò che ci permette di saltare il pianeta nano nella fascia degli asteroidi, ha il record del Sistema Solare. Giove : Giove è il pianeta più grande di tutti, di conseguenza quello con maggiore gravità e minore quantità di moto, appena 0,2 metri.

: Giove è il pianeta più grande di tutti, di conseguenza quello con maggiore gravità e minore quantità di moto, appena 0,2 metri. Ganimede : la luna di Giove è molto più piccola, consente salti fino a 3 metri.

: la luna di Giove è molto più piccola, consente salti fino a 3 metri. Saturno : il secondo pianeta più grande, Saturno, offre salti di soli 0,4 metri.

: il secondo pianeta più grande, Saturno, offre salti di soli 0,4 metri. Titano : Una delle lune più promettenti per ospitare la vita nel Sistema Solare è Titano, lì salteremmo di circa 3,3 metri.

: Una delle lune più promettenti per ospitare la vita nel Sistema Solare è Titano, lì salteremmo di circa 3,3 metri. Urano : Se non finisci congelato al freddo, su Urano salteremmo di circa 0,6 metri.

: Se non finisci congelato al freddo, su Urano salteremmo di circa 0,6 metri. Nettuno : Lo stesso accade a Nettuno, dove salteremmo di circa 0,4 metri.

: Lo stesso accade a Nettuno, dove salteremmo di circa 0,4 metri. Tritone : la luna di Nettuno, essendo più piccola, consente salti fino a 5,8 metri.

: la luna di Nettuno, essendo più piccola, consente salti fino a 5,8 metri. Plutone : Plutone è considerato un pianeta nano a causa delle sue dimensioni, che influiscono anche sulla sua gravità e sui salti lì, che sarebbero fino a 7,6 metri.

: Plutone è considerato un pianeta nano a causa delle sue dimensioni, che influiscono anche sulla sua gravità e sui salti lì, che sarebbero fino a 7,6 metri. Eris: In fine abbiamo i 5,5 metri di Eris, l’altro pianeta nano che entra ed esce dal Sistema Solare.

Qui, come possiamo vedere, molti altri fattori vengono tralasciati per poter svolgere l’esercizio di simulazione. Ad esempio, non si tiene conto del fatto che alcuni pianeti sono gassosi e quindi non possono essere calpestati per saltare. In questi casi si simula il pensiero che saremmo su una piattaforma. Le temperature, la mancanza di ossigeno o la difficoltà nel raggiungere ognuno di questi luoghi è un’altra storia…