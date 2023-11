Ultime Notizie » Diplomazia americana » Muore Henry Kissinger, l’architetto della diplomazia americana, aveva 100 anni

Il famoso politico e diplomatico americano Henry Kissinger è morto all’età di 100 anni: è successo questo mercoledì nella sua casa nel Connecticut.

Figura indispensabile nella storia della diplomazia americana, è stato un attore di primo piano sulla scena internazionale del XX secolo, e la sua reputazione globale va ben oltre le posizioni di 56esimo Segretario di Stato americano e consigliere personale del presidente Nixon per questioni di sicurezza nazionale. che ha effettuato.

Membro del Partito Repubblicano, durante gli anni 50 ha lavorato nel campo della politica estera, è stato anche consulente di numerosi presidenti, sia democratici che repubblicani, oltre a condurre vari studi per agenzie governative e istituzioni private.

Definito da molti come un vero gigante tra i diplomatici e i politici di tutto il mondo. Perché il ruolo e l’importanza di Kissinger nella politica americana e mondiale sono così importanti? E come è riuscito un ragazzo tedesco di famiglia ebrea religiosa a raggiungere la massima responsabilità nel campo della politica estera americana?

La sua giovinezza

Figlio di un insegnante ebreo e di una devota casalinga tedesca, venne al mondo con il nome Heinz Alfred Kissinger il 27 maggio 1923 nella città bavarese di Fuerth.

Nel 1938, in fuga dalla persecuzione nazista, i Kissinger si trasferirono negli Stati Uniti. Il giovane entrò al New York City College e in seguito fu reclutato nell’esercito. La sua fluidità nel parlare tedesco, la capacità di analizzare rapidamente la situazione, l’ingegno e l’intelligenza del giovane fecero sì che il comando militare gli assegnasse presto funzioni di controspionaggio.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945 e nel 1946 prestò servizio nella zona della Germania sotto l’influenza degli Stati Uniti, svolgendo compiti nel servizio di controspionaggio e prestando servizio come istruttore presso una scuola di spionaggio. Nel 1947 tornò negli Stati Uniti ed entrò all’Harvard College, dove si laureò nel 1950 in Scienze politiche, e nel 1952 e nel 1954 conseguì un master e un dottorato in Scienze politiche presso l’Università di Harvard.

La sua carriera da politico

Dopo aver lasciato Harvard, prestò servizio come direttore del progetto di studi speciali presso la Rockefeller Brothers Foundation tra il 1956 e il 1958, e successivamente, fino al 1971, assunse la direzione del programma di studi sulla difesa statale di Harvard, progettato per consigliare i migliori politici e militari del paese. Inoltre, è stato consigliere di diversi politici e organizzazioni statali.

Il presidente repubblicano Richard Nixon volle fare affidamento sulla sua conoscenza della politica internazionale e nel 1968 lo nominò consigliere per gli affari di sicurezza nazionale.

Durante il suo mandato, Kissinger fu il rappresentante degli Stati Uniti nei negoziati per porre fine alla guerra del Vietnam, che si concluse nel 1973 con un accordo di cessate il fuoco. Nello stesso anno ricevette il Premio Nobel per la Pace.

La brillantezza con cui svolse il suo lavoro nel 1973 portò il presidente Nixon a nominarlo Segretario di Stato. Inoltre, quando Nixon dovette dimettersi nel pieno dello scandalo Watergate, l’allora vicepresidente Gerald Ford prese le redini della Casa Bianca come presidente e mantenne Kissinger alla guida della politica estera fino al 1977.

In tutti questi anni ha svolto un ruolo dominante nella politica estera degli Stati Uniti. A lui si associano molte iniziative diplomatiche, tra cui il perseguimento di una politica di distensione nel pieno della Guerra Fredda, che portò sollievo alle estremamente complicate relazioni sovietico-americane. Da quel momento in poi l’intensità del confronto tra i paesi del blocco socialista e quelli sotto l’influenza di Washington diminuì.

Una conseguenza importante di questa politica di distensione furono i negoziati sulla limitazione delle armi strategiche, che si conclusero con la firma, nel 1972, dei trattati tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulla limitazione di questo tipo di armi e sulla difesa antimissile. Hanno inoltre firmato una serie di accordi sulla cooperazione bilaterale in settori non militari.

Fu uno dei principali artefici del riavvicinamento degli Stati Uniti alla Repubblica popolare cinese, che si concluse con il riconoscimento diplomatico del regime di Mao e con la visita del presidente Nixon in Cina nel 1972.

Grazie alla sua ‘diplomazia della navetta’, all’inizio degli anni ’70, i negoziati per la

risoluzione del conflitto arabo-israeliano si conclusero con la firma di due accordi sulla separazione delle truppe israeliane ed egiziane nella penisola del Sinai, che si concluse con la guerra dello Yom Kippur (1973).

In un sondaggio della rivista Foreign Policy del 2015, è stato valutato come il segretario di stato americano più efficace degli ultimi 50 anni.

Altre attività

Dopo essere stato in prima linea nella diplomazia americana, ha iniziato a insegnare all’Istituto di affari internazionali della Georgetown University. Nel 1982 ha fondato la ‘Kissinger Associates’, una società di consulenza per politici e uomini d’affari.

Tra il 1984 e il 1990 ha assistito i presidenti Ronald Reagan e George W. Bush nella preparazione dei loro incontri con Mikhail Gorbaciov.

Nel 2002 ha presieduto una commissione indipendente per indagare sugli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

Kissinger è autore di numerosi libri sulla diplomazia e sull’attuale sistema politico internazionale. Nelle sue opere non solo ha analizzato il passato delle relazioni internazionali, ma ha anche espresso le sue opinioni sulla storia, la filosofia e i problemi della politica internazionale.

Cosa pensava dei conflitti attuali?

Riferendosi alle attuali tensioni internazionali, Kissinger ha considerato che il suo Paese è attualmente sull’orlo di una guerra con Mosca e Pechino incoraggiata in parte da Washington.

“Siamo sull’orlo di una guerra contro Russia e Cina per questioni che abbiamo in parte creato, senza alcuna idea di come andrà a finire o cosa porterà”, ha detto Kissinger in un’intervista a The Wall Street Journal pubblicato nell’agosto del 2022.

Per quanto riguarda la situazione tra Ucraina e Russia, Kissinger ritiene che le promesse della NATO di ammettere l’Ucraina nell’alleanza siano state ‘un grave errore’ e abbiano innescato l’attuale conflitto tra le due nazioni. Allo stesso modo, ritiene che la Crimea non debba tornare a far parte del territorio ucraino.

Allo stesso tempo, il veterano politico americano era convinto che attualmente la pace in Europa non possa essere raggiunta senza l’adesione dell’Ucraina al blocco militare guidato dagli Stati Uniti, e in un’intervista con The Economist nel maggio 2023 ha suggerito che, data la situazione, “per l’Europa sicurezza, è meglio avere l’Ucraina nella NATO, dove non può prendere decisioni nazionali sulle rivendicazioni territoriali”.

Riguardo all’ultima escalation del conflitto israelo-palestinese, Kissinger ha dichiarato a metà ottobre alla Welt TV che l’Europa è in parte responsabile dell’attacco del gruppo palestinese Hamas contro Israele.

Secondo il diplomatico, l’ala militante di Hamas non avrebbe intrapreso un’azione così aggressiva se non fosse stata sicura che avrebbe potuto essere portata avanti senza causare gravi danni e senza il sostegno dei suoi vicini e il tacito consenso di altri paesi, compresa l’Europa.

Kissinger riteneva che il vero obiettivo dell’attacco di Hamas fosse “mobilitare il mondo arabo contro Israele e abbandonare la strada dei negoziati pacifici”. In questo contesto, ha chiesto all’UE di mettere in guardia gli altri paesi dal farsi coinvolgere nel conflitto, facendo loro sapere che se facessero questo passo, “pagherebbero un prezzo per essere coinvolti”.