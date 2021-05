Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Juventus-Milan Streaming Parma-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Real Madrid-Siviglia

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Milan, Parma-Atalanta, Real Madrid-Siviglia e tutte le altre di oggi domenica 9 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Genoa-Sassuolo (Serie A) – Diretta Genoa-Sassuolo disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Milan-Fiorentina (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

13:00 St Etienne-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn

13:00 Wolverhampton-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

13:30 Colonia-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Collection

14:00 Getafe-Eibar (Liga) – Dazn

14:30 Feyenoord-Ajax (Eredivisie) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Parma-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Benevento-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Verona-Torino (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Lecco-Grosseto (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 254

15:00 San Marino-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn)

15:05 Aston Villa-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

15:30 Palermo-Teramo (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 258

15:30 Eintracht-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Collection

15:30 Chelsea-Reading (Fa Wsl) – Dazn

16:15 Valencia-Valladolid (Liga) – Dazn

17:00 Sassuolo-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:05 Reims-Monaco (Ligue 1) – Dazn

17:30 West Ham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Pro Patria-Juventus U23 (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 252

17:30 Albinoleffe-Pontedera (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 253

17:30 Triestina-Virtus Verona (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 254

17:30 Matelica-Sambenedettese (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 255

17:30 Juve Stabia-Casertana (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 256

17:30 Catania-Foggia (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport 257

17:30 Issy-Lione (Division 1 Feminine) – Dazn

18:00 Roma-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Stoccarda-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Villarreal-Celta (Liga) – Dazn e Dazn1

19:08 Inter Miami-Atlanta United (Mls)

20:45 Diretta Juventus-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

– Dazn19:30 River Plate-Aldosivi (Campionato Argentino) – Si Solocalcio20:00 Arsenal-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football.

A poche giornate dal termine del campionato di Serie A Juve-Milan diventa la partita più importante per ambo le formazioni: in palio un posto in Champions League. Entrambe in quarta posizione, hanno 69 punti, e perderne tre in questa partita significherebbe elevare al massimo il rischio di rimanere out dalla UCL. Curiosità: è stato fischiato un calcio di rigore in 5 delle ultime 10 sfide tra Juventus e Milan: Rigore Si/No? Pirlo recupera Chiesa e Morata, che inizieranno dal 1′ il match con il Milanal fianco di CR7 Cristiano Ronaldo. Rossoneri al completo: Diaz e Ibrahimovic titolari, Pioli in allenamento prova un 4-4-2 con Saelemaekers a destra e Calhanoglu a sinistra.

Diretta Juventus Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Real Madrid-Siviglia (Liga) – Dazn

21:00 Rennes-PSG (Ligue 1) – Dazn

23:00 Huracan-Independiente (Campionato Argentino) – Si Solocalcio.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

