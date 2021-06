Ultime Notizie » dormire » Le aziende vogliono inserire pubblicità nei tuoi sogni

Incubazione mirata dei sogni. Gli scienziati hanno un duro avvertimento per noi: le aziende vogliono indirizzare i tuoi sogni con annunci pubblicitari e lo stanno già facendo.

Secondo Science Magazine, 40 ricercatori del sonno hanno firmato una lettera aperta che invita i legislatori a regolamentare la “incubazione mirata dei sogni (TDI)“. Gli scienziati avvertono che grandi aziende come Coors’ e Burger King stavano attivamente tentando di progettare i sogni dei potenziali clienti.

Piantare sogni nella mente delle persone allo scopo di vendere prodotti

“La pubblicità TDI non è una trovata divertente, ma un pendio scivoloso con conseguenze reali”, hanno scritto i ricercatori nella loro lettera. “Piantare sogni nella mente delle persone allo scopo di vendere prodotti, per non parlare di sostanze che creano dipendenza, solleva importanti questioni etiche”.

Hanno continuato: “I nostri sogni non possono diventare solo un altro parco giochi per gli inserzionisti aziendali”.

Sognando la birra

Gli autori della lettera citano specificamente un caso in cui Molson Coors – la società madre delle birre Coors, Blue Moon e Miller – ha usato TDI per fare pubblicità nei sogni delle persone nei giorni precedenti il ​​Super Bowl.

Per questo, hanno invitato i partecipanti volenterosi a guardare un “video che induce al sogno” creato con l’aiuto di uno scienziato del sonno che includeva immagini e suoni di “cascate, montagne e, naturalmente, Coors” prima di addormentarsi, secondo un comunicato stampa di Molson Coors.

I partecipanti potrebbero anche ottenere una confezione da 12 Coors gratuitamente se inviassero un link del video a un amico in modo che anche loro possano realizzare i loro sogni.

Guarda un video dei loro sforzi qui sotto:

Implicazioni oscure e cyberpunk

Avere una società che si fa strada nei tuoi sogni è sicuramente uno scenario che vedresti recitare in una storia cyberpunk, ma in realtà sta accadendo nella realtà.

Sebbene l’ingegneria dei sogni richieda attualmente la nostra partecipazione attiva, i ricercatori del sonno avvertono che ciò potrebbe inaugurare una nuova realtà oscura in cui le aziende impiegano tattiche TDI passive attraverso cose come gli altoparlanti intelligenti.

“È facile immaginare un mondo in cui gli altoparlanti intelligenti […] diventano strumenti di pubblicità notturna passiva e inconscia, con o senza il nostro permesso”, hanno affermato gli autori della lettera.

“Queste colonne sonore su misura diventerebbero uno sfondo per il nostro sonno, come gli infiniti cartelloni pubblicitari che sporcano le autostrade americane sono diventati per la nostra vita da svegli”.

Per ora, dovremo aspettare e vedere se i legislatori faranno qualcosa al riguardo. Se i ricercatori hanno ragione, però, questo potrebbe finire per essere un pendio scivoloso in cui non siamo nemmeno al sicuro dalle grandi aziende nel sonno, e questo è abbastanza per tenere sveglio chiunque la notte.