Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » Olanda-Ucraina Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Olanda Ucraina streaming live e diretta tv. La partita Olanda Ucraina, valida per la prima giornata del Girone C degli Europei di calcio Euro 2020, si gioca oggi domenica 13 giugno alle ore 21 italiane alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Questo è il primo incontro tra Olanda e Ucraina tra Mondiali ed Europei. Gli olandesi sono imbattuti nei due precedenti, entrambi amichevoli: vittoria 3-0 a Rotterdam nel maggio 2008 e pareggio 1-1 a Donetsk nell’agosto 2010.

Dove vedere Olanda Ucraina streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Olanda Ucraina viene trasmessa in chiaro su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratis online per tutti su RaiPlay.

Le probabili formazioni di Olanda Ucraina

La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Allenatore F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Van Aanholt, Ak?, Promes, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L. De Jong, Malen.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Allenatore Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Zabarnyi, Matviyenko, Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Bezus, Dovbyk.

Arbitro: Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).