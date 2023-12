Ultime Notizie » Come vedere Salernitana Milan Streaming » Salernitana-Milan Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Salernitana-Milan streaming gratis e in tv. Il Milan affronta la Salernitana, ultima in classifica, nel tentativo di guadagnare punti e migliorare nella Serie A: si gioca allo stadio Arechi di Salerno per la 17a giornata di campioanto. Una vittoria darebbe al Milan l’opportunità di concludere l’anno con un sorriso e ottenere altri punti nella partita successiva contro il Sassuolo. Scopri le formazioni e dove vedere Salernitana-Milan in tv e streaming.

⚽ Come guardare Salernitana-Milan in TV

Salernitana-Milan in tv in esclusiva da DAZN. Per vederla è possibile scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, una console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con il pacchetto ‘Zona DAZN’ possono anche guardare la partita sul canale 214 di Sky.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Gyomber, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Tchaouma, Dia, Candreva. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Fiorillo, Bradaric, Bronn, Daniliuc, Lovato, Legowski, Martegani, Simy, Cabral, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: Ochoa. Squalificati: Maggiore. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Raijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Adli, Krunic, Romero, Chaka Traore, Chukwueze, Jovic. Indisponibili: Caldara, Kalulu, Musah, Pellegrino, Pobega, Sportiello, Thiaw, Okafor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah.

Arbitro: Doveri (Roma). Assistenti: Rocca e Moro. IV uomo: Camplone. Var: Di Paolo. Assistente VAR: Meraviglia.

Christian Pulisic ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist) nelle prime 14 partite con il Milan in Serie A; tra i giocatori che hanno esordito in rossonero nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05), lo statunitense potrebbe diventare il quarto calciatore straniero ad andare in doppia cifra di partecipazioni al gol nelle sue prime 15 gare del massimo campionato, dopo Zlatan Ibrahimovic (16), Ronaldo (11) e Ronaldinho (10).

Come vedere Salernitana-Milan Streaming Gratis in italiano



Per guardare in diretta streaming la partita Salernitana-Milan, sarà necessario utilizzare l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato.

Jan-Carlo Simic ha segnato il suo primo gol all’esordio in Serie A contro il Monza nell’ultimo turno di campionato; il serbo potrebbe diventare il terzo difensore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a segnare nelle sue prime due partite del massimo torneo, dopo Cristian Chivu con la Roma nel 2003, e Roberto Carlos con l’Inter nel 1995.

Esistono Alternative per vedere Salernitana-Milan streaming online?

Non è possibile guardare la partita Salernitana-Milan Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.