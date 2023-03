Ultime Notizie » Come vedere Milan Salernitana Streaming » Milan-Salernitana Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e probabili formazioni

Dove vedere Milan-Salernitana Streaming Gratis. La 26esima giornata di Serie A si chiude questa sera con il “Monday Night” posticipo Milan-Salernitana che si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Il Milan è quarto con 47 punti assieme alla Roma e sta correndo per un posto in Champions League. Il “Diavolo” ha perso l’ultima partita di Serie A 2-1 in trasferta contro la Fiorentina, interrompendo una serie di 3 successi di fila. La Salernitana è 16esima con 25 punti, e non perde da due partite. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming e tv.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana di oggi

Tifosi rossoneri in attesa di rivedere Ibrahimovic poter partire da titorale. Con l’infortunio di Messias, dovrebbe essere Saelemaekers a partire titolare sulla fascia destra. Per il resto non sembra essere rpevisto turnover, Pioli va verso la conferma della squadra schierata a Londra con Bennacer ancora una volta in panchina. Paulo Sousa conferma il 4-2-3-1, con Dia in ballottaggio con Kastanos come trequartista di sinistra e Mazzocchi con Sambia come esterno destro.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Florenzi, Calabria, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Bennacer, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Messias. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Giroud, Kalulu, Kjaer, Rebic.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek.

Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione in panchina: Sepe, Bronn, Mazzocchi, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Bohinen, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Troost Ekong. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Zingarelli-Di Monte. Quarto uomo: Perenzoni. Var: Banti. Avar: Guida.

Dove vedere Milan-Salernitana Streaming e TV

Milan-Salernitana diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia. Su DAZN, telecronaca del match affidata a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Sky invece ha reso noto che i due telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Milan-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Quando guardi le partite di calcio streaming online è più sicuro usare una connessione VPN.