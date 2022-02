Ultime Notizie » Come vedere Salernitana Milan Streaming » Salernitana-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV: 1-1 pareggio Bonazzoli 29′, gol Messias 5′

Dove vedere Salernitana-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 19 febbraio 2022 alle ore 20:45 italiane per la 26a giornata di Serie A 2021-22.

La partita d’esordio di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana inizia con una sfida a dir poco durissima. Il Milan sbarca allo stadio Arechi di Salerno per uno dei più classici testa-coda. Rossoneri primi in classifica con 55 punti davanti all’Inter con 54 (e una paratita da recuperare), e al Napoli con 53. Salernitana ultima con 13 punti: arriva da due pareggi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Salernitana-Milan streaming gratis e diretta tv.

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha realizzato sette gol in questa Serie A in appena nove presenze da titolare e potrebbe segnare lontano da San Siro in campionato per la prima volta dal 15 febbraio 2021, contro il Newcastle a Stamford Bridge con il Chelsea.

Salernitana-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Dario Mastroianni col commento tecnico di Dario Marcolin.

Salernitana-Milan in tv anche con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca a cura di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.

Salernitana-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW TV di Sky.

Salernitana-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Federico Bonazzoli della Salernitana ha segnato due gol nel primo tempo nelle sue ultime due partite da titolare in Serie A. Per quanto riguarda la squadra ospite, il suo giocatore più in forma è senz’altro Olivier Giroud, che ha segnato quattro gol nell’arco delle sue ultime tre partite. Dovrà dimostrare tanto qui, però, dato che nessuno dei suoi dieci gol ufficiali stagionali col Milan è arrivato fuori da San Siro. La Salernitana ha subìto otto gol nei primi 15 minuti delle partite casalinghe: un record alto in campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione in panchina: Belec, Jaroszynski, Gagliolo, Veseli, Zortea, Obi, Bohinen, Ederson, Kechrida, Perotti, Mikael, Mousset. Indisponibili: M Coulibaly, Ruggeri, Schiavone. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo-Touré, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic. Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini e Rocca. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Prenna.

Rafael Leão è stato coinvolto in cinque delle ultime otto reti del Milan in Serie A (tre gol, due assist); tuttavia l’attaccante rossonero è rimasto a secco di gol in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro avversarie neopromosse (la sua ultima marcatura contro queste squadre risale a gennaio 2021, contro il Benevento).

