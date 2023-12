Ultime Notizie » Calcio Streaming » Unify: Partite Superlega in Streaming Gratis TV Online, i dettagli

La Superlega sarà realizzata, come sappiamo, grazie a una decisione favorevole della Corte di Giustizia Europea sul monopolio di UEFA e FIFA. A22 Sports Management ha presentato la piattaforma Unify, che permetterà ai tifosi di guardare gratuitamente tutte le partite di calcio streaming.

Unify Streaming: la piattaforma gratis per vedere le partite della Superlega

Unify è la piattaforma della Superlega che offre la possibilità di vedere le migliori partite di calcio. Fino a poco tempo fa l’unico modo per assistere alle partite dal vivo era abbonarsi alle pay-tv, ma la tecnologia e i social media hanno cambiato il modo in cui fruiamo dei contenuti, compreso lo sport.

Vedere gli eventi sportivi in tv è diventato troppo costoso per molti tifosi, che ora necessitano di due o tre abbonamenti per seguire le partite. Unify si presenta come una soluzione a questo problema, offrendo una piattaforma unica per vedere le partite in streaming della Superlega.

Come funziona Unify, la piattaforma gratis della Superlega

La Superlega ha annunciato il lancio della sua piattaforma di streaming gratuita chiamata Unify. Questa piattaforma offrirà a tutti i tifosi la possibilità di vedere tutte le partite di streaming calcio gratis della Superlega e gli highlights gratuitamente. La piattaforma sarà sostenuta dalla pubblicità e sarà accessibile a tutti i fan di calcio in tutto il mondo. L’obiettivo di Unify è quello di restituire il calcio ai tifosi e di offrire loro il miglior calcio del mondo senza alcun costo.

Bernd Reichart (CEO of A22 Sports Management):