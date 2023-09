Ultime Notizie » body building » E’ morto un altro culturista famoso di Mr Olympia: Neil Currey aveva 34 anni

In modo improvviso e estremamente scioccante, Neil Currey è morto all’età di 34 anni, un rinomato culturista che ha recentemente partecipato al prestigioso evento Mr Olympia, uno dei più prestigiosi nel mondo del fitness.

“Una notizia assolutamente scioccante e straziante: il mio ex atleta Neil Currey è morto oggi. Il mio ultimo/miglior ricordo di lui è questo sorriso dopo aver vinto il New York Pro e aver realizzato il suo sogno di qualificarsi per il Mr Olympia”, ha detto il suo ex allenatore Milo Sarcev sui social media. “Non ho parole e sono pieno di dolore e tristezza. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, amici e cari. Riposa in pace Neil e che Dio benedica la tua anima”.

Chi era Neil Currey

Currey è nato e cresciuto nel Regno Unito e ha sempre avuto interesse per il fitness. Ha iniziato a competere nel 2017.

Nel 2019 ha debuttato nella IFBB nella competizione di Classic Physique, secondo Generation Iron, dove si è classificato settimo.

Nel corso degli anni, Currey ha gareggiato contro alcuni degli uomini più in forma di tutto il mondo, dal Kuwait a Porto Rico e New York. Parlando della Grande Mela, Neil si è classificato al primo posto nel New York Pro nel 2022 e ha ottenuto il suo biglietto per la prestigiosa competizione Mr. Olympia.

Più avanti nell’anno, Neil è salito sul palco del Mr Olympia (dove un tempo dominavano artisti come Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler e Ronnie Coleman) e ha realizzato il suo sogno di vita.

Currey alla fine si è classificato al 16º posto, ma solo arrivare all’Olympia significa essere di élite. La perdita di Currey arriva pochi giorni dopo la morte di Lisa Lyon, pioniera nel body building femminile professionale.