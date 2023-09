Ultime Notizie » Come vedere Milan Newcastle Streaming » Milan-Newcastle Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Champions League

Dove vedere Milan-Newcastle Streaming Gratis. Esordio dei “Rossoneri” nella suova edizione della UEFA Champions League per martedì 19 settembre alle ore 18:45 italiane allo Stadio di San Siro (Milano) contro il Newcastle dell’ex Tonali, per il primo turno del Girone F.

Il Milan affronterà per la prima volta il Newcastle in un incontro ufficiale. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 11 partite contro squadre inglesi, ma la vittoria è arrivata contro il Tottenham nella scorsa stagione di Champions League. D’altra parte, il Newcastle ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Palermo nel 2006/07. Sarà la 20ª partecipazione del Milan alla Champions League, mentre il Newcastle ha partecipato solo due volte in passato. Il Milan ha vinto le ultime due partite nella fase a gironi, mentre il Newcastle ha una percentuale di vittorie più alta in casa rispetto alle trasferte. Rafael Leão è stato uno dei migliori giocatori nella scorsa edizione del torneo, mentre Sandro Tonali ha stabilito un record di presenze per un giocatore del Milan nella competizione. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere Milan-Newcastle streaming gratis e diretta video tv.

Milan-Newcastle Streaming Live: ultime notizie formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

Milan-Newcastle in TV



Allenatore: Howe.

Diretta Milan-Newcastle tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Milan-Newcastle Streaming Gratis in italiano



Milan-Newcastle streaming gratis per i soli abbonati con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, fruibile su pc, smartphone e tablet. Ulteriore opzione con NOW, acquistando il pacchetto “Calcio e Sport” che consentirà di avviare la visione dell’evento. Evento streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese.

Alternative per vedere Milan-Newcastle Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Milan-Newcastle non ce ne sono. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.