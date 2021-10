Ultime Notizie » Big Ramy » Mamdouh “Big Ramy” Elssbiay vince Mr Olympia 2021

L’egiziano Mamdouh ‘Big Ramy’ Elssbiay ha scritto il suo nome in lettere d’oro nella competizione di bodybuilding Mr Olympia vincendo per la seconda volta consecutiva nella categoria professionistica maschile. Il suo trionfo entra nella storia della manifestazione perché con le sue due vittorie consecutive ha rotto il dominio di due decenni di monopolio americano.

Big Ramy ha vinto Mr Olympia 2021 davanti a Brandon Curry (vincitore dell’anno 2019), Hunter Labrada e Haddi Choopan nello show svoltosi per tutto il weekend ad Orlando (Stati Uniti). Il premio per i muscoli del corpo di un uomo che pesa 140 kg e misura 180 centimetri supera i 345.000 dollari.

Il trionfo del 37enne africano tra i 16 finalisti, arrivato dopo la clamorosa notizia della morte del fisiculturisma George Peterson, significa anche aprire definitivamente una porta nel mondo del body-building dopo il monopolio nordamericano. Mamdouh Elssbiay aveva già vinto la competizione organizzata dalla International Bodybuilding Federation nel 2020 e con questo trionfo ha dimostrato che non è stata una coincidenza.

L’egiziano, classe 1984, ha iniziato la sua carriera professionistica in Kuwait nel 2010 e la sua promozione lo ha portato a finire secondo al Mister Olympia nel 2017. Da tempo si allena in Arizona (Stati Uniti) con il coach Dennis Hames per poter partecipare alle principali competizioni di body building, poiché le restrizioni dovute alla pandemia potrebbero aver ostacolato i suoi viaggi dall’Egitto. In questo modo il campione si allenava e viveva a casa del suo allenatore durante il periodo di preparazione.

In un’intervista dopo aver vinto il titolo di Mr Oylmpia 2021, Big Ramy ha chiarito che non lascerà mai il mondo del body-building: “Finché vivrò non mi fermerò. Ho perso qualche giorno l’anno scorso e non mi sentivo vivo”.

Calssifica finale Top 5 di Mr Olympia 2021