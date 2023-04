Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » Lazio-Juventus Streaming Gratis info Rojadirecta Live Club, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Lazio-Juventus Streaming Gratis. Posticipo che chiude la 29a giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico di Roma si gioca oggi sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane il big match Lazio-Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri (squalificato e che sarà sostituito da Landucci in panchina) cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo l’1-1 contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Dopo la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria, hanno battuto Inter (al Meazza) e Verona (in casa) entrambe per 1-0. La Lazio, seconda in classifica e guidata dal grande ex Maurizio Sarri, sta vivendo il momento migliore della stagione. Sono la difesa meno battuta del campionato con soli 19 gol subiti finora (seguono Napoli a quota 20 e Juventus a 22). Non hanno subito gol per sei partite consecutive e hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio (0-0 contro il Bologna). Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La Juventus, tra le 21 squadre che hanno giocato almeno tre partite in casa in Serie A, è quella contro cui Ciro Immobile ha ottenuto la media gol interna più bassa: soltanto un gol segnato ogni 561 minuti di gioco (un solo gol fatto in sette partite casalinghe di campionato contro i bianconeri, nel settembre 2012 quando giocava per il Genoa).

Lazio-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lazio: Marusic rientra dalla squalifica e si prende una maglia sull’out di sinistra con Hysaj dirottato sulla fascia opposta. Panchina per Lazzari. In attacco Immobile torna dal primo minuto, fuori Pedro. In casa Juve:

Rispetto alla Coppa Italia, Allegri ritroverà Szczesny tra i pali e Alex Sandro nella linea a tre di difesa al posto di Gatti, con Danilo dirottato a destra. De Sciglio non convocato (affaticamento), giocherà ancora Cuadrado. Davanti probabile conferma per Milik con Vlahovic, anche se non è da escludere l’utilizzo di Di Maria al fianco del serbo. Bonucci torna per la panchina, ancora out Pogba. Barrenechea e Iling non convocati. A causa di una sindrome influenzale Allegri non sarà in panchina, al suo posto Landucci.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Danilo, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Milik.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Gurdalinee: Cecconi-Bercigli. IV Uomo: Giua. VAR: Irrati. Assistente VAR: Zufferli.

Lazio-Juventus in TV, che canale?



Lazio-Juventus diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Confronto tra i due maggiori cannonieri serbi della Serie A: Dusan Vlahovic (59 gol) e Sergej Milinkovic-Savic (53). E pure tra due degli atleti con più assist decisivi nel torneo in corso: soltanto Kvaratskhelia (10) ha distribuito più assist di Kostic e Milinkovic-Savic (otto ciascuno); Kostic, Vlahovic e Milinkovic-Savic hanno giocato insieme in 10 partite della squadra nazionale serba (7V, 2N, 1P).

Lazio-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Lazio-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Juventus è la formazione che ha accumulato il maggior numero di punti in Serie A a partire da febbraio (21, derivanti da sette successi e una sconfitta su otto incontri di campionato); la Lazio si posiziona al terzo posto in questa parte di stagione con 17 punti, superata dal Napoli che ne ha ottenuti 18.

Alternative per vedere Lazio-Juventus gratis streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Lazio-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.