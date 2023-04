Ultime Notizie » Calcio Serie A » Il prossimo turno di Serie A dopo le Coppe Europee

DIRETTA CALCIO – La Serie A si prepara a scendere in campo per la 30esima giornata, con ben nove turni rimanenti da disputare che significa 27 punti a disposizione. Il Napoli, attualmente in testa alla classifica, affronterà il Verona al San Paolo, mentre il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Bologna. Il turno si concluderà con il monday night tra Fiorentina e Atalanta.

Dopo le festività pasquali, i club scenderanno in campo dal 14 aprile per affrontare un rush finale intenso e determinante. Il doppio anticipo del venerdì vedrà sfidarsi Cremonese ed Empoli, seguiti dal match tra Spezia e Lazio. Sabato, invece, saranno le squadre impegnate in Champions League a scendere in campo, con Napoli, Milan e Inter che dovranno dimostrare il loro valore.

Domenica, invece, ci saranno ben quattro incontri in programma, tra cui la Juventus che affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia e la Roma che giocherà contro l’Udinese all’Olimpico.

Calcio Serie A, la parte alta della classifica prima della 30a giornata

Calcio Serie A, il programma della 30a giornata

Venerdì 14 aprile

Cremonese-Empoli, ore 18:30

Spezia-Lazio, ore 20:45

Sabato 15 aprile

Bologna-Milan, ore 15:00

Napoli-Verona, ore 18:00

Inter-Monza, ore 20:45

Domenica 16 aprile

Lecce-Sampdoria, ore 12:30

Torino-Salernitana, ore 15:00

Sassuolo-Juventus, ore 18:00

Roma-Udinese, ore 20:45

Lunedì 17 aprile

Fiorentina-Atalanta, ore 20:45

