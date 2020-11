Dove vedere Lazio Juventus streaming e diretta tv. Lazio e Juventus si sfidano nel lunch match della settimana giornata di Serie A: alle ore 12:30 di oggi domenica 8 novembre 2020. Sfida numero 153 tra le due squadre nel massimo campionato. Il bilancio è nettamente favorevole alla Juventus in virtù delle 81 vittorie conseguite a fronte dei 37 pareggi e dei 34 successi della Lazio. I bianconeri sono ancora imbattuti e in classifica hanno 12 punti (contro i 10 dei capitolini) dopo l’ultima vittoria esterna sul campo dello Spezia che ha posto fine ad una mini-striscia di due pareggi consecutivi ottenuti contro Crotone e Verona.

Le probabili formazioni di Lazio Juventus.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: D Anderson, Lazzari, Lulic, Proto, Radu, Vavro, Escalante, Leiva, Immobile, Strakosha.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Chiellini.

Dove vedere Lazio Juventus Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Lazio Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Telecronaca in diretta con Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Come vedere Lazio Juventus Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Lazio Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.