Ultime Notizie » Musica Streaming » eSound, alternativa gratuita a Spotify per Streaming musica

Sebbene il mercato dei servizi di ascolto musicale abbia opzioni eccellenti (vedi SoundCloud), ci sono poche alternative gratuite per lo streaming di musica. Quest’area dominata da opzioni a pagamento come Spotify o Tidal sembra non avere offerte gratuite, oltre agli account Spotify gratuiti. Per questo motivo, vogliamo presentarti eSound, un servizio in cui puoi ascoltare musica in streaming gratuitamente da iOS e Android.

Streaming musica gratis da iOS e Android

L’ampia tendenza a consumare musica attraverso i servizi di streaming è in gran parte dovuta all’esperienza che offrono. Sebbene YouTube abbia un catalogo gigantesco, non possiamo goderci il contenuto in background, ad esempio. Quindi, Spotify, Apple Music e simili consentono un’esperienza di consumo abbastanza amichevole e confortevole.

In questo senso e in assenza di alternative gratuite arriva eSound. È un’applicazione per Android e iOS il cui servizio ospita un catalogo di oltre 150 milioni di brani. In questo modo potrai consumare musica streaming gratis con l’unico prerequisito di creare un account.

Una volta che ti sarai iscritto al servizio eSound, vedrai che l’inizio è molto simile a Spotify, perché dovremo definire le nostre preferenze.

In questo modo, selezioni i tuoi generi e artisti preferiti e poi puoi iniziare a esplorare la piattaforma. Come in altri servizi di musica in streaming , troverai playlist in cui puoi trovare nuovo materiale.

Anche l’interfaccia è molto simile a Spotify, quindi l’esperienza ti farà sentire su questa piattaforma ma senza pagare. La qualità del suono è abbastanza accettabile e in generale eSound è un’opzione altamente raccomandata per coloro che non vogliono pagare per un servizio musicale.

eSound su Play Store

Per provare eSound su Android, segui questo link.

eSound su Apple Store

Mentre se segui questo collegamento troverai eSound per iOS.