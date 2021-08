Ultime Notizie » App musicali » Jamselect, App per condividere musica con gli amici

La distribuzione di nastri analogici agli amici ha cessato da molto tempo ormai di essere una realtà. Nuovi formati e musica in streaming hanno consentito un maggiore accesso a brani di ogni tipo, ma ha completamente cambiato il modo in cui condividiamo album e brani con altre persone.

Sebbene oggi sia possibile creare elenchi e condividerli, non esiste ancora un social network dedicato esclusivamente all’argomento. Beh, non c’era, perché ora Jamselect è appena nato.

Che cos’è Jamselect?

È un’app in cui è possibile condividere canzoni e album con i propri contatti, che possono ascoltare utilizzando qualsiasi servizio di streaming che hanno contratto, da Spotify ad Apple Music, passando per Deezer e altri.

Jamselect ti permette di scoprire nuovi ritmi e parlarne, creare un thread di commenti su ogni canzone condivisa, essendo questo il suo principale vantaggio rispetto ad altre soluzioni simili (come la condivisione di un elenco tramite un link, ad esempio).

Centralizziamo così le opinioni, abbiamo la possibilità di sapere cosa stanno ascoltando i nostri amici in questo momento e possiamo discutere di ciò che gli altri stanno pubblicando.

È ancora molto “green”, sia dal punto di vista del design che della registrazione, poiché per testarlo ci fa creare un account in cui il mio numero di telefono è un campo obbligatorio, cosa che non ha senso in un mondo dove la privacy è diventata sempre più rilevante. Capisco che sia importante avere account utente reali e che la registrazione e-mail non ha senso se si desidera qualcosa del genere, ma chiedere il numero di telefono per un’applicazione di questo tipo non ha alcun senso secondo noi.

Se vuoi provarlo anche tu, puoi farlo andando su jamselect.com.