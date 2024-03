Il 18 aprile sarà la fine del periodo di utilizzo gratuito di Deezer, il che rappresenta una notizia sconvolgente per molti utenti che hanno usufruito del servizio per anni. Tuttavia, esistono numerose alternative a disposizione di tutti, che possono essere utilizzate temporaneamente o permanentemente senza costi aggiuntivi. Tra i vari siti per il download di musica senza licenza, ci sono diverse opzioni che possono sostituire Deezer.

Ecco una lista dettagliata delle alternative che potresti valutare:

SoundCloud : è la piattaforma che noi preferiamo perché offre un’ampia varietà di musica ed è particolarmente apprezzata dagli artisti emergenti.

: è la piattaforma che noi preferiamo perché offre un’ampia varietà di musica ed è particolarmente apprezzata dagli artisti emergenti. eSound : una libreria musicale gratuita e illimitata che offre una vasta gamma di canzoni senza limiti di tempo o restrizioni sulle skip. Oltre alla riproduzione diretta da YouTube, permette di creare playlist personalizzate e di ascoltare offline.

: una libreria musicale gratuita e illimitata che offre una vasta gamma di canzoni senza limiti di tempo o restrizioni sulle skip. Oltre alla riproduzione diretta da YouTube, permette di creare playlist personalizzate e di ascoltare offline. Funkwhale : una piattaforma decentralizzata senza pubblicità che permette agli utenti di avere il controllo sulla condivisione e la scoperta della musica.

: una piattaforma decentralizzata senza pubblicità che permette agli utenti di avere il controllo sulla condivisione e la scoperta della musica. AIMP : un lettore audio leggero e personalizzabile con riproduzione audio di alta qualità.

: un lettore audio leggero e personalizzabile con riproduzione audio di alta qualità. Spotify : il gigante dello streaming offre una vasta selezione di musica in modalità freemium, con playlist collaborative, modalità notturna e ascolto offline. Supporta diverse lingue e offre musica di alta qualità.

: il gigante dello streaming offre una vasta selezione di musica in modalità freemium, con playlist collaborative, modalità notturna e ascolto offline. Supporta diverse lingue e offre musica di alta qualità. Last.fm : utilizza un sistema di raccomandazione per scoprire nuovi artisti che si adattano ai tuoi gusti musicali.

: utilizza un sistema di raccomandazione per scoprire nuovi artisti che si adattano ai tuoi gusti musicali. Pandora : una radio personalizzata disponibile solo negli Stati Uniti.

: una radio personalizzata disponibile solo negli Stati Uniti. YouTube Music: sfrutta i video musicali di YouTube e offre playlist personalizzate.

Oltre a queste alternative principali, ci sono altre opzioni come Nuclear e ViMusic.

La scelta di una piattaforma di streaming musicale è molto personale e dipende dai gusti musicali e dall’interazione con la musica nella vita di tutti i giorni. Siamo sicuri che tra queste opzioni potrai trovare un’alternativa a Deezer che soddisfi le tue esigenze.

Abbiamo visto che oltre a Deezer, esistono molte altre opzioni sul mercato, ognuna con le proprie caratteristiche e vantaggi. Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e molti altri servizi offrono un vasto catalogo di brani musicali, playlist personalizzate, radio tematiche e funzionalità aggiuntive che possono rendere l’esperienza di ascolto ancora più piacevole.

In conclusione, suggeriamo esplorare le varie piattaforme disponibili, magari sfruttando i periodi di prova gratuiti offerti da molti servizi, per trovare quella che meglio si adatta alle proprie preferenze e necessità.