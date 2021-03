Juventus Benevento Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi domenica 21 marzo si potrà vedere Juve-Benenvento in diretta streaming con fischio d’inizio alle ore 15 italiane. La squadra di Andrea Pirlo arriva a questa 28a giornata di Serie A (9a del girone di ritorno) dalla vitoria convincente contro il Cagliari: Ronaldo e compagni cercheranno dare continuità ai risultati per poter lanciarsi alla rincorsa dell’Inter capolista. Il Benevento di Pippo Inzaghi si comincia a preoccupare per la situazione di classifica e contro la Vecchia Signora giocherà senza nulla da perdere.

All’andata Benevento-Juventus era terminata con il risultato di 1-1 (28 novembre 2020). A Torino non giocano dal 5 novembre 2017 con il 2-1 finale a favore dei Bianconeri: al gol di Ciciretti (19′) rimontano Higuain (57′) e Cuadrado (65′). Gli attuali allenatori di Benevento e Juventus, rispettivamente Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, hanno giocato 156 incontri di Serie A da compagni di squadra al Milan. Sono gli unici due tecnici attualmente nel massimo campionato ad aver vestito da giocatori sia la maglia bianconera che quella rossonera. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Benevento streaming e tv.

Juventus Benevento Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Benevento in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La telecronaca della gara su Sky sarà curata da Riccardo Gentile e Nando Orsi, che si occuperà del commento tecnico.

Dove vedere Juventus Benevento Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Benevento in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Benevento non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Benevento Streaming Live: ultime notizie formazioni



Cristiano Ronaldo (95 reti) è a soli tre gol dal raggiungere Paulo Dybala (98) al 14° posto dei migliori marcatori della storia della Juventus considerando tutte le competizioni: 244 presenze per l’argentino, 122 (la metà esatta) il portoghese. Solamente Marcus Rashford del Manchester United è più giovane dell’esterno della Juventus Federico Chiesa tra i giocatori che hanno segnato almeno sette gol e fornito almeno sette assist nei top-5 campionati europei 2020/21.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Benevento

Pirlo ha annunciato il forfait di Alex Sandro e l’impiego dal 1′ di Morata e Kulusevski. Al suo posto chance per Bernardeschi nel ruolo di terzino. A destra Danilo al posto dello squalificato Cuadrado. Rientra Bonucci in difesa accanto a De Ligt. In mediana Rabiot e Arthur con Chiesa e Kulusevski sulle corsie. Torna a disposizione Bentancur, guarito dal Covid. Glik e Schiattarella out per squalifica. Caldirola in difesa, sulle corsie Tello e Improta in un eventuale 3-5-1-1. In attacco Caprari dietro a Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: Alex Sandro, Buffon, Demiral, Dybala, Ramsey.

BENEVENTO (4-4-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Glik, Schiattarella. Indisponibili: Depaoli, Iago Falque, Letizia.

All’andata era terminata 1-1: Letizia risponde al vantaggio di Morata