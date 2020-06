Nuovo record per il cane più alto del mondo: adesso è anche il rappresentante più longevo della sua razza. A stabilirlo il Guinness dei primati. Come riportato dalla stampa britannica, Freddy, un cane di Weeting (Contea di Norfolk, Regno Unito) è alto 1.035 metri e il 17 maggio ha compiuto otto anni, diventando anche il più vecchio alano tedesco al mondo.

Claire Stoneman, proprietaria dell’animale, ha organizzato una festa di compleanno per il suo animale domestico e ha dichiarato che preferisce andare a fare una passeggiata con il cane al mattino presto.

Another big milestone for 7ft Freddy: World's tallest dog becomes the planet's oldest Great Dane | Daily Mail Online https://t.co/3sKJJksp9z

— 🌴Rudy🍺 (@sailindude) June 8, 2020