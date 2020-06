Creati globuli rossi artificiali con polimeri coltivati in laboratorio.

Creare materiali artificiali in grado di imitare le strutture biologiche è il sogno della medicina moderna. In questa ricerca, un team internazionale di bioingegneri ha trovato un nuovo modo per imitare i globuli rossi (il tessuto che trasporta l’ossigeno).

Combinando materiale biologico con polimeri coltivati ​​in laboratorio, hanno sviluppato quello che potrebbe essere considerato un globulo rosso, in grado di abbinare i talenti che attraversano le nostre vene.

Mentre questo microscopico cyborg naviga nel nostro sistema vascolare, potrebbe essere modificato per somministrare farmaci che distruggono i tumori, trasportano biosensori e hanno anche piccoli magneti per controllarne il destino.

Il globulo rosso è una cellula attraente che i ricercatori cercano di replicare, grazie alla sua relativa semplicità: è una delle poche cellule del corpo che non ha un nucleo.

Attualmente, ci sono diversi progetti di globuli rossi sintetici che sono già in fase di sviluppo. Molti si affidano alla raccolta di materiali chiave come l’emoglobina da donatori umani o animali. Altri cercano di creare particelle sonore in grado di trasportare ossigeno tossico altamente reattivo attraverso il sistema vascolare per uccidere i tessuti cancerosi.

In questa ricerca, il team intendeva creare le loro piccole unità in modo che fossero modulari, consentendo loro di scambiare e rimuovere varie funzionalità per aiutare le cellule a trasportare farmaci o a perfezionarsi a destinazione.

Per creare i lorohanno iniziato rivestendo le cellule del sangue donate con uno strato di silice, che hanno poi coperto con polimeri di diverse cariche.

Il risultato è un guscio biconcavo vuoto che può essere imballato con qualsiasi macchinario biochimico a tua scelta.

Test con apparecchiature di laboratorio e su animali hanno mostrato che le cellule del sangue bionico soddisfacevano le aspettative. Quattro settimane dopo l’iniezione nei topi, non vi sono stati segni di effetti avversi, a dimostrazione della sicurezza di queste cellule sintetiche.

Abbiamo ancora molta strada da fare prima di poter utilizzare questo tipo di cyborg cellulare per distruggere i tumori nell’uomo, ma le ricerche future promettono bene. Questa ricerca è stata pubblicata su ACS Nano.