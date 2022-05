Ultime Notizie » asta » Esclusiva Mercedes-Benz 300 SLR del 1955 venduta all’asta al prezzo record di 143 milioni di dollari

Una Mercedes-Benz 300 SLR modello 1955, di cui esistono solo due esemplari al mondo, è stata venduta in un’esclusiva asta riservata presso il museo della casa automobilistica, a Stoccarda (Germania), il 5 maggio per circa 143 milioni di dollari (135 milioni di euro), ha riferito RM Sotheby’s, organizzatore di l’evento, questo giovedì.

L’auto più costosa mai venduta all’asta

L’importo pagato per l’auto di lusso la rende la più costosa mai venduta all’asta di qualsiasi tipo, quasi triplicando il precedente record di $ 45 milioni pagati nel 2018 per una Ferrari 250 GTO del 1962. Per quanto riguarda il nuovo proprietario della Mercedes, non si conosce al momento il nome del facoltoso acquirente che se l’è aggiudicata.