Il Guinness dei Primati ha annunciato giovedì la sua decisione di disattivare la categoria del record del bacio più lungo del mondo a causa di preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Secondo l’organizzazione, la competizione era diventata troppo pericolosa e alcune delle regole entravano in conflitto con le politiche attuali.

Il record attuale è stato stabilito nel 2013 nella città tailandese di Pattaya, da Ekkachai e Laksana Tiranarat, che si sono baciati per 58 ore e 35 minuti, iniziando il 12 febbraio e terminando due giorni dopo, il giorno di San Valentino (guarda il video). Negli anni successivi, la difficoltà di superare questo record ha comportato per i concorrenti rischi come la privazione del sonno, lo sviluppo di psicosi o una fatica estrema.

Le regole che i partecipanti dovevano seguire erano rigide: il bacio doveva essere continuo e le labbra dovevano rimanere in contatto in ogni momento.

Era consentito bere liquidi attraverso una cannuccia, ma le labbra non potevano separarsi, altrimenti i partecipanti venivano squalificati immediatamente.

Inoltre, la coppia doveva rimanere sveglia e in piedi senza potersi appoggiare a niente. Non erano permessi pause o l’uso di pannolini per adulti o assorbenti per l’incontinenza. Anche durante i bisogni fisiologici, le coppie dovevano continuare a baciarsi e venivano sorvegliate da un arbitro per evitare possibili frodi.

Arriva la maratona del bacio più lungo

Al posto del record del bacio più lungo, il Guinness dei Primati ha deciso di introdurre una nuova categoria: la maratona del bacio più lungo. In questa categoria i partecipanti possono riposare dopo ogni ora di baci continui, guadagnando cinque minuti di riposo che possono accumulare se non utilizzati.

Durante questi brevi riposi, i partecipanti possono dormire, mangiare e separare le labbra, riducendo il rischio di svenimento, psicosi o necessità di rianimazione successiva.