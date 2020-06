Avvertenza OMS: situazione globale del Coronavirus sta peggiorando.

Sebbene la situazione del coronavirus in Europa stia migliorando, allo stesso tempo sta peggiorando a livello globale, ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Quasi 7 milioni di casi di covid-19 sono stati segnalati all’OMS e quasi 400 mila morti”.

Allo stesso modo, il capo dell’agenzia ha ricordato che negli ultimi nove giorni sono stati segnalati più di 100 mila nuovi casi ogni giorno in tutto il mondo. Domenica, questo numero ha superato i 136 mila in un solo giorno. “Quasi il 75% dei casi di ieri proviene da 10 paesi, principalmente nelle Americhe e nell’Asia meridionale”, ha affermato Ghebreyesus. “La maggior parte dei paesi della regione africana sta ancora registrando un aumento del numero di casi covid-19 e alcuni stanno segnalando casi in nuove aree geografiche”.

Il direttore generale dell’OMS ha anche osservato che “un numero crescente di casi è segnalato in alcune parti dell’Europa orientale e dell’Asia centrale”. “Allo stesso tempo, siamo incoraggiati dal fatto che diversi paesi nel mondo vedano segnali positivi”, ha aggiunto.

Ghebreyesus ha avvertito che “il compiacimento” è la più grande minaccia in queste nazioni. “Continuiamo a sollecitare una sorveglianza attiva per garantire che il virus non si riprenda, soprattutto perché in alcuni paesi stanno iniziando a riprendere riunioni di massa di tutti i tipi”, ha sottolineato.

Di fronte alle proteste contro la brutalità della polizia iniziata negli Stati Uniti e già coinvolto in diversi paesi, Ghebreyesus ha sottolineato che l’OMS “sostiene pienamente l’uguaglianza e il movimento globale contro il razzismo” e “rifiuta la discriminazione di ogni tipo”, ma “incoraggia tutti i manifestanti di tutto il mondo a fallo in sicurezza”. “Per quanto possibile, stai ad almeno 1 metro dagli altri, lavati le mani, copri la tosse e indossa una maschera se assisti a una protesta”, ha esortato il capo dell’agenzia.

Inoltre, il funzionario ha nuovamente sollecitato i paesi a rafforzare “le misure fondamentali di sanità pubblica che continuano a costituire la base della risposta: trovare, isolare, valutare e occuparsi di ciascun caso, nonché rintracciare e mettere in quarantena ogni contatto”.

La scorsa settimana, il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC, per il suo acronimo in inglese), Robert Redfield, ha affermato che le massicce proteste in corso in diverse città del paese possono diventare “un terreno fertile per il covid-19“, pur ammettendo che l’uso di gas lacrimogeni può aggravare ulteriormente la situazione e contribuire alla diffusione del virus mortale.