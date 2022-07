Ultime Notizie » divertente » 31 emoji per Android e iOS che includono “faccia tremante” e “batti 5”

Questa domenica, 17 luglio, ricorre la Giornata Mondiale delle Emoji e, per celebrarla, stanno arrivando nuove e divertenti emoji sia per Android che per iOS, tra cui una “faccia tremante” e la classica stretta di mano, “batti 5” o “dammi il cinque”.

Emojipedia ha condiviso un elenco preliminare e immagini di esempio per Emoji 15.0 e l’Unicode Consortium ha 31 bozze di emoji per quest’anno, che probabilmente saranno implementate nel 2022 e nel 2023.

Sebbene la bozza delle emoji possa cambiare da qui al completamento a settembre, secondo il rapporto di The Verge, la maggior parte o tutti ce la faranno.

I 31 emoji consigliati sono significativamente inferiori ai 112 consigli nel 2021 e ai 334 nel 2020. Il rapporto aggiunge che è l’importo più piccolo raccomandato da Unicode.

La funzione delle nuove emoticons

L’emoji della faccia tremante sarà utilizzata principalmente per reazioni d’urto, oppure potrebbe diventare la più utilizzata durante i terremoti per i suoi attributi simili a vibrazioni.

Per quanto riguarda l’emoji “dammi cinque” (Give mi five), mentre le persone usano spesso l’emoji delle mani giunte per dare il cinque, quest’anno ne avremo una ufficiale. Servirà anche nello scenario in cui spingere la mano a destra e a sinistra per rifiutare qualcosa, o dare il cinque se usato insieme.

È interessante notare che questa volta consigliano un’emoji wireless, ma non una che dice Wi-Fi. Ci sono anche cuori con nuovi colori, azzurro, grigio e rosa, e ci sono oggetti interessanti come gli strumenti musicali: il flauto e le maracas, un +1 per gli amanti della musica latina.

Quasi la metà di questi emoji sarà di animali e piante, con in evidenza un’oca, un uccello nero, una medusa, un alce, un asino, tra gli altri. Successivamente, le emoji che verranno presto aggiunte ai team Android e iOS.