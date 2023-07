Ultime Notizie » Emoji » Nuovi emoji 2023: 108 opzioni da installare su iPhone e Android, anche per WhatsApp

Gli emoji sono diventati una delle opzioni più utilizzate quando si inviano messaggi di testo dal cellulare e da altri dispositivi. Sia attraverso i social media, WhatsApp o app simili. È chiaro che permettono di trasmettere a altre persone ogni tipo di reazione o emozione. Ed è per questo motivo che è logico che col tempo vengano introdotte nuove alternative. In questa occasione, sono già noti i 108 nuovi emoji che arriveranno quest’anno.

Come negli anni precedenti, nel corso del tempo sono stati introdotti nuovi design per ampliare il catalogo di emoji gestito dal Consorzio Unicode. Pertanto, a settembre 2023 arriveranno nuovi emoji che arriveranno sia su telefoni Android che su telefoni iOS. Anche se ci vorrà un po’ più di tempo per introdurre questo nuovo pacchetto su iPhone.

Oltre un centinaio di nuovi emoji

Il Consorzio Unicode è l’organismo che si occupa di stabilire lo standard internazionale per gli emoji. Bene, conosciamo già quale sarà la prossima selezione di emoji che arriveranno sui telefoni, o meglio, sui dispositivi Android. Così come verranno introdotti anche su iOS.

In questa occasione, ci troviamo di fronte allo standard emoji 15.1, che verrà lanciato a settembre di quest’anno. Infatti, è già stato inviato una bozza al consorzio affinché possano essere esaminati tutti i nuovi elementi che si vogliono introdurre, con l’obiettivo di convalidarli tutti.

108 nuovi emoji per iPhone e Android

La notizia è stata resa nota attraverso il portale Emojipedia, noto per fornire ogni tipo di informazione sugli emoji. Tuttavia, questo nuovo pacchetto non sarà disponibile contemporaneamente per questi due sistemi operativi, ma i primi a beneficiare di queste novità saranno i telefoni Android a settembre 2023. Al contrario, gli iPhone non potranno goderne fino all’inizio del 2024.

Tuttavia, bisogna tenere presente che non tutta la selezione di questi 108 emoji è stata creata da zero. Infatti, come in altre occasioni, si è sfruttato il design precedente per modificarli e includere nuove alternative per gli smartphone. Di seguito, puoi scoprire quali sono le opzioni che sono state progettate da zero e che finora non sono mai state disponibili per i telefoni.

10 emoji creati da zero

Solo 10 dei 108 trovati sono completamente nuovi. Un centinaio di emoji hanno subito diverse modifiche, quindi esistevano già, ma hanno solo subito un cambio di direzione. In questo caso, i 10 emoji completamente nuovi scelti per il prossimo pacchetto che arriverà su Android e iOS sono i seguenti:

Testa che si muove orizzontalmente. Testa che si muove verticalmente. Uccello Fenice. Limone. Fungo marrone. Catena rotta. Famiglia: Adulto, adulto e bambino. Famiglia: Adulto, bambino e bambino. Famiglia: Adulto e bambino. Famiglia: Adulto, adulto, bambino e bambino.

Tieni presente ì, per finire, che il design è esattamente come appare nell’immagine precedente, come annunciato da su Emojipedia. In tutti questi casi, i design finali dipendono da Google (per Android) e Apple (per iOS).