Ultime Notizie » Twitter non funziona » Twitter down, qualcosa non sta funzionando

Se stavate cercando di entrare in Twitter mi sarete accorti che qualcosa non va, in quanto non vengono caricate le pagineo non potete fare nemmeno il login.

“Qualcosa è andato storto” ripete il server in vari punti dai quali tentiate di accedere al portale che, ricordiamo, ha denunciato Elon Musk per essersi ritirato dall’offerta di acquisto.

I rapporti degli utenti di DownDetector indicano che si sono attualmente problemi: è Twitter Down. Twitter è un social network di microblogging che consente ai suoi utenti di seguire persone o aziende di interesse per rimanere in contatto e rimanere aggiornati. Gli utenti comunicano in tempo reale tramite tweet di non più di 280 caratteri. Twitter è accessibile via web, applicazioni online come Facebook, smartphone e tablet.