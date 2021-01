Ultime Notizie » Emoji » TikTok: cosa significa l’emoji del Clown

Il linguaggio di Internet è costituito, in molte occasioni, da codici che l’utente trasforma virali dalle diverse piattaforme. Ecco perché alcuni emoji assumono altri significati a seconda del contesto che viene aggiunto. Nel caso di WhatsApp gli emoji possono comunicare qualcosa di totalmente diverso, se usati in un contesto diverso da quello inizialmente creato.

Nel caso dell’emoji clown, piattaforme come Twitter hanno reso popolare il suo utilizzo per descrivere situazioni specifiche che in seguito sono migrate su social network come Instagram o TikTok.

Cosa significa l’emoji del clown (pagliaccio) su TikTok?

Secondo la quintessenza del definitore di emoji, Emojipedia, la faccia da clown “può trasmettere che qualcuno è stupido o che qualcosa è inquietante o spaventoso.

A volte è usato come“. Nei social network è generalmente usato per comunicare che sei statoe “hanno visto la tua faccia da clown”.

Nel caso di TikTok, il significato è lo stesso e le persone caricano spesso video che descrivono una situazione in cui hanno commesso un atto di cui si vergognano molto e che non vorrebbero ripetere mai più.

In diversi forum Internet offrono definizioni come:

“L’emoji del clown significa che qualcosa è ridicolo”. “Il clown è che sono sotto shock o come un idiota”. “Può essere usato per indicare che le persone o le cose sono stupide e strane”.

Quindi la prossima volta che vedi di nuovo un clown nella descrizione dei video di Tiktok, sai di cosa può trattare quel contenuto.