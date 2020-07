Dove vedere le partite di calcio in tv Udinese-Juventus, Lazio-Cagliari e tutte le altre di oggi mercoldì 22 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

02:08 Cincinnati-New York Red Bulls (Mls) – Dazn.

04:38 Colorado Rapids-Minnesota United (Mls) – Dazn.

19:30 Diretta Udinese-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Irrati. Udinese e Juventus giocano questa sera per la 35a giornata di Serie A, quattro al termine. Conquistando i 3 punti questa sera, i Campioni d’Italia in carica si aggiudicano il nono scudetto consecutivo: andrebbe a +9 sull’Atalanta seconda. In questo caso gli orobici potrebbero solo rimontare i bianconeri, ma sarebbero battuti a causa degli scontri diretti (3-1 Juve all’andata, 2-2 al ritorno). Situazione ancora in divenire per i friulani, che dopo la sconfitta a Napoli avevano comunque conservato 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce.

Diretta Udinese Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Lazio-Cagliari (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Piccinini. Lazio e Cagliari si sfidano oggi in chiusura di programma della 35a giornata di serie A.

I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta 2-1 contro la Juventus a causa della quale si sono ritrovati con 11 punti di ritardo rispetto ai bianconeri a 4 partite dalla fine. Addio, dunque, ai sogni scudetto lungamente cullati nel corso della stagione. Il Cagliari viene dall’1-1 interno col Sassuolo, sono a 42 punti in classifica e puntano a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Diretta Lazio Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV

Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani occhi puntati sull’anticipo della 36a giornata di Serie A Milan-Atalanta in programma alle ore 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.