Juventus battuta in rimonta dall'Udinese: Festa scudetto rinviata per i bianconeri.

UDINESE JUVENTUS DIRETTA LIVE. Brutta serata della Juventus a Udine dove viene rimontata e sconfitta con il risultato di 2-1 dall’Udinese. Gol decisivo nel recupero che permette che alla formazione allenata da Gotti di ottenere 3 punti d’oro per la salvezza.

Delusione estrema per i tifosi bianconeri che, illusi dal vantaggio di de Ligt (splendido go da fuori area al 42′), hanno assistito ad un pessimo secondo tempo della Vecchia Signora che si è fatta rimontare.

Nestorovski fa centro al 52′ con uno spettacolare colpo di testa in tuffo, giocatore lasciato libero da Alex Sandro in grande ritardo nell’azione.

Il colpo grosso arriva al 92′ quando Fofana realizza il gol della rimonta e lasciando Sarri con l’amaro in bocca.

Festa scudetto rinviata per i bianconeri che dopo 35 partite (tre gare al termine con nove punti in palio) restano primi a quota 80 punti, sei in più dell’Atalanta. Le prossime partite: Milan-Atalanta (venerdì 24 luglio) e Juventus-Sampdoria (domenica 27 luglio) per la 36a giornata.

Il tabellino di Udinese-Juventus 2-1

Marcatori gol: 42′ De Ligt (J), 52′ Nestorovski (U), 92′ Fofana (U).

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest (78′ Samir), De Paul, Fofana, Sema, Zeegelaar (69′ Stryger Larsen); Nestorovski, Okaka. Allenatore Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (75′ Cuadrado), De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey (60′ Matuidi), Bentancur, Rabiot; Bernardeschi (60′ Douglas Costa), Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Ammoniti: Ramsey (J), Troost-Ekong (U), Zeegelaar (U), Cuadrado (J).