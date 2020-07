CALCIO SERIE A – Con una doppietta di Cristiano Ronaldo (gol al 51′ su rigore e al 54′) la Juventus ha battuto nella sfida scudetto la Lazio di Simone Inzaghi, posticipo che ha chiuso la 34a giornata di Serie A. Il gol di Ciro Immobile su calcio di rigore all’83’ è servito solamente per riavvivare una partita che aveva ormai perso di vivacità e interesse per via del doppio vantaggio bianconero.

Ottima partita del solito Cuadrado e del regista Dybala, autore dell’assist a Ronaldo del 2-0 al termine di una perfetta azione di contropiede. Con questa vittoria la Juventus si porta a quota 80 punti in classifica con otto punti di vantaggio sull’Inter, nove sull’Atalanta e undici sulla Lazio.

Se mercoledì l’Inter non batte la Fiorentina nella 35a giornata, la Juventus giovedì potrebbe conquistare il suo nono scudetto consecutivo con una vittoria a Udine. Ronaldo e Immobile comparto la vetta della classifica marcatori a quota 30 gol ed entrambi con 12 calci di rigori calciati.

Il tabellino di Juventus Lazio 2-1

Marcatori gol: 51′ rigore di Cristiano Ronaldo (J), 54′ Cristiano Ronaldo (J), 83′ rigore di Ciro Immobile (L).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (57′ Matuidi), Bentancur, Rabiot; Douglas Costa (57′ Danilo), Dybala (89′ Rugani), Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe (89′ Falbo), Acerbi; Lazzari (89′ Raul Moro), Milinkovic-Savic, Cataldi (75′ André Anderson), Parolo, Djavan Anderson (67′ Vavro); Caicedo (67′ Adekanye), Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Ammoniti: D Anderson (L), Alex Sandro (J), Bonucci (J), Danilo (J).