Il portoghese della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo è diventato questo lunedì, grazie alla doppietta realizzata contro la Lazio, il primo giocatore in grado di segnare almeno 50 gol in Premier League inglese, nel campionato spagnolo LaLiga e nel massimo campionato italiano di Serie A.

Ha aggiunto un nuovo record di calcio alla sua leggendaria carriera in una notte in cui la sua Juventus ha sconfitto la Lazio 2-1 trasformando in formalità per conquistare il nono scudetto consecutivo in campionato della sua squadra, la seconda a livello personale per CR7. Il record precedente in Serie A era di Shevchenko del Milan che aveva fatto 50 gol in 68 partite: Cristiano ne ha fatti 51 in 61 partite, quindi è stato più veloce.

Il portoghese ha segnato 184 gol In Premier League, tra il 2004 e il 2009 con il Manchester United, 311 gol in 292 partite nella lega spagnola con la maglia del Real Madrid tra il 2009 e il 2018, e ha 51 gol in Serie A in questo momento con la Juventus, squadra nella

Cristiano Ronaldo verso la Scarpa d’Oro e un altro Record con la Juventus

quale è arrivato due anni fa. Ha segnato 21 gol nel suo primo anno a Torino e ne ha 30 quest’anno (dopo 30 partite) con quattro giornate ancora a disposizione.

Oltre ad essere il primo giocatore della Juventus a raggiungere quota 30 gol in una singola stagione di Serie A in oltre mezzo secolo (superato John Hansen con 30 gol nella stagione 1951/1952), CR7 Cristiano Ronaldo sta lottando per vincere la quinta scarpa d’oro della sua carriera: per farlo deve superare i 34 gol segnati dal Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Inoltre, può ancora battere il record di gol in una sola stagione della Juventus, che appartiene dal 1934 all’italiano Felice Borel (31).

CR7 Ronaldo diventa CR50