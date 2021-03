Roma Napoli Streaming Gratis e Diretta TV. Sfida valida per la 28a giornata della Serie A 2020/21: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi domenica 21 marzo con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. La squadra di Fonseca affronta quella di Gattuso. Nel Derby del Sole giocato all’andata appena dopo la morte di Diego Armando Maradona, il Napoli era riuscito a battere la Roma addirittura 4-0, in quello che poi si sarebbe chiamato da quel momento Stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Napoli streaming e tv.

Roma Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Roma Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La telecronaca della gara su Sky sarà curata da Riccardo Gentile e Nando Orsi, che si occuperà del commento tecnico.

Dove vedere Roma Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Roma Napoli in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Roma Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Roma Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



Il primo gol di Matteo Politano in Serie A è arrivato allo Stadio Olimpico contro la Roma nel settembre 2015 (con il Sassuolo): l’esterno offensivo del Napoli ha realizzato una delle otto reti in questo campionato proprio nel match d’andata

⚽ Queste le probabili formazioni di Roma Napoli

contro i giallorossi.è a un solo gol di distanza dallo stabilire la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in una singola stagione di Serie A (sei reti attuali come nel 2018/19) e a un solo assist dall’eguagliare il suo miglior score a livello di passaggi vincenti (sei attuali contro i sette del 2016/17).

Smalling è out ma “non dovrà operarsi al ginocchio”. Indisponibile anche Veretout. Davanti torna titolare Dzeko, alle sue spalle Pellegrini ed El Shaarawy. Manolas e Lozano tornano convocabili. Il greco è in ballottaggio con Maksimovic, il messicano dovrebbe partire in panchina. Gattuso pronto a rilanciare Osimhen titolare con Politano, Zielinski e Insigne a supporto. Squalificato Di Lorenzo. Lobotka ha la tonsillite.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Bruno Peres. Indisponibili: Juan Jesus, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrhamani.

All’andata era terminata 4-0 con Insigne Ruiz Mertens Politano