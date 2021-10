Dove vedere Roma-Napoli Streaming Gratis di oggi domenica 24 ottobre 2021 alle ore 18 italiane per la 9a giornata di Serie A 2021-22. Grande sfida allo stadio Olimpico di Roma dove va in scena il prestigioso Derby del Sole (detto anche Derby del Sud). A confronto due grandi tecnici: Josè Mourinho e Luciano Spalletti. Quest’ultimo, dopo la vittoria del Milan a Bologna di ieri sera, deve vincere per restare in vetta alla classifica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

50 partite contro la Roma in Serie A (46V, 52P), solamente contro il Torino (55) i partenopei contano più pareggi nel massimo campionato. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Roma, tanti successi quanti nelle precedenti 10 sfide (2N, 5P); i partenopei non arrivano a quattro successi di fila contro i giallorossi nella competizione dal 1976.

⚽ Dove vedere Roma-Napoli Diretta TV

Roma-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con Francesco Guidolin al commento tecnico.

Dopo la sosta di settembre, solamente Karim Benzema (sette) ed Erling Haaland (sei) hanno segnato più gol dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen (cinque) nei maggiori cinque campionati europei.

⚽ Roma-Napoli Streaming Gratis

Roma-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Roma-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo la disfatta norvegese, Mou in cerca di riscatto con i titolarissimi: compreso Zaniolo, che torna e parte subito dall’inizio. Per il resto la formazione che aveva iniziato contro la Juve, con Abraham riferimento avanzato. Spalletti dovrebbe recuperare Zielinski: il polacco ha svolto la seduta in gruppo. Osimhen torna a guidare l’attacco: gli fa spazio Mertens.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro: il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, C Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral. Indisponibili: Spinazzola, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante.

Tra gli attaccanti delle sette squadre italiane che giocano le coppe europee, Tammy Abraham è quello più utilizzato in Serie A (688 minuti in campo): in generale solo João Pedro, Arnautovic e Gyasi hanno collezionato più minuti dell’inglese tra gli attaccanti del campionato 2021/22.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizionein panchina: Meret, Idasiak, Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas. Squalificati:. Diffidati: nessuno.

Dopo non aver partecipato nemmeno a una rete nelle prime otto partite contro la Roma in Serie A, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha collezionato quattro gol e tre passaggi vincenti nelle ultime otto contro i giallorossi.

Arbitro: Massa di Imperia.

Alternative per vedere Roma-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Roma-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.