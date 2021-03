Ultime Notizie » Diretta Fiorentina Milan » Serie A, gran colpo del Milan al Franchi: 3-2 in casa della Fiorentina

DIRETTA MILAN – Con una grande prova di carattere i Rossoneri hanno vinto in casa della Fiorentina con il risultato di 3-2 nel match valido per la 28a giornata di Serie A. Dopo il vantaggio al 9′ di Ibrahimovic, grande reazione della formazione di Prandelli che prima pareggia con splendida punizione del cileno Pulgar (17′) e poi passa in vantaggio con Ribery (51′). Lo spettacolo al Franchi non si ferma e il Milan prima pareggia con un tap-in sottoporta di Brahim Diaz (57′) e poi trova il gol del vantaggio definitivo con una gran conclusione di Calhanoglu (72′). Con questa importante vittoria il Milan allunga in classifica a +4 sulla Juventus, sconfitta i casa dal Benevento, e accorcia sull’Inter a -6 ma entrambe hanno una gara in meno.

Il tabellino di Fiorentina-Milan risultato esatto finale 2-3

Marcatori gol: 9′ Ibrahimovic (M), 17′ Pulgar (F), 51′ Ribery (F), 57′ Brahim Diaz (M), 72′ Calhanoglu (M).

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski (44′ Terracciano); Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta (79′ Kouame); Eysseric, Pulgar (79′ Callejon), Castrovilli (71′ Venuti), Bonaventura; Ribery; Vlahovic. Allenatore Prandelli.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali (58′ Bennacer), Kessié; Saelemaekers (58′ Saelemaekers), Calhanoglu (90′ Meité), Brahim Diaz (80′ Krunic); Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Ammoniti: Calhanoglu, Dalot, Prandelli, Kouame, Meité.