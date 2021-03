Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juve-Benevento Streaming Fiorentina-Milan Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Roma-Napoli

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Benevento, Fiorentina-Milan, Roma-Napoli e tutte le partite di oggi domenica 21 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Verona-Atalanta Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1

Verona-Atalanta, partita valida per la 28a giornata di Serie A. Il Verona vuole interrompere la striscia negativa di risultati dopo il doppio ko inferto prima da parte del Milan e la scorsa settimana dal Sassuolo.

Juric dovrebbe rilanciare Dimarco titolare nel terzetto difensivo con Magnani in panchina. Sulle corsie Faraoni e Lazovic. In attacco Lasagna supportato da Barak e Zaccagni. Da monitorare le condizioni di Gosens e Toloi, usciti acciaccati dalla Champions. Pronti Ruggeri e Palomino. Davanti dovrebbe toccare a Zapata e Muriel con Pessina sulla trequarti

Streaming Verona Atalanta disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Roma-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Milan-Empoli (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Juventus U23-Olbia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

13:00 Celtic-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Strasburgo-Lens (Ligue 1) – Dazn

13:30 Hoffenheim-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Arena

14:00 Getafe-Elche (Liga) – Dazn

14:30 Chelsea-Sheffield United (Fa Cup) – Dazn

14:30 Az-Psv (Eredivisie) – Dazn

14:30 Legnano-Castellanzese (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Juventus-Benevento Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Juventus-Benevento, 28a giornata di Serie A. La Vecchia Signora, accantonata l’eliminazione dalla Champions League, ha lanciato la rincorsa all’Inter in Serie A. In questo turno di campionato, prima delle due settimane di sosta, la Vecchia Signora ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi.

Pirlo ha annunciato il forfait di Alex Sandro e l’impiego dal 1′ di Morata e Kulusevski. Al suo posto chance per Bernardeschi nel ruolo di terzino. A destra Danilo al posto dello squalificato Cuadrado. Rientra Bonucci in difesa accanto a De Ligt. In mediana Rabiot e Arthur con Chiesa e Kulusevski sulle corsie. Torna a disposizione Bentancur, guarito dal Covid. Glik e Schiattarella out per squalifica. Caldirola in difesa, sulle corsie Tello e Improta in un eventuale 3-5-1-1. In attacco Caprari dietro a Lapadula.

Streaming Juve Benevento sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Sampdoria-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Udinese-Lazio (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Reggina-Chievo (Serie B) – Dazn

15:00 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Hertha-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 West Ham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Valencia-Granada (Liga) – Dazn

16:15 Villarreal-Cadice (Liga) – Dazn

17:05 Lilla-Nimes (Ligue 1) – Dazn

18:00 Fiorentina-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Fiorentina-Milan, turno 28 del campionato di Serie A. La Fiorentina di Cesare Prandelli sfida in casa il Milan di Stefano Pioli. I toscani sono tredicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, i milanesi si trovano al 2° posto, a quota 56 punti, con un cammino di 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 9 punti di ritardo dalla capolista Inter e uno di vantaggio sulla Juventus, che ha tuttavia una gara da recuperare.

Castrovilli e Amrabat recuperano, ma il marocchino dovrebbe partire in panchina.

Da monitorare le condizioni di Biraghi: sulle fasce Caceres e Venuti verso la conferma. Davanti tocca ancora a Ribery e Vlahovic. In difesa Romagnoli e Calabria sono indisponibili, chance per Dalot sulla destra e confermatissimo Tomori. In attacco subito Ibrahimovic, assenti per squalifica di Rebic e Leao per un problema muscolare. Sulla trequarti Calhanoglu insidiato da Diaz, le fasce offensive potrebbero essere occupate da Saelemaekers e Krunic. Bennacer c’è ma “non è pronto per partire titolare” ha detto Pioli.

Streaming Fiorentina Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Leicester-Manchester United (Fa Cup) – Dazn

18:00 Friburgo-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Football

18:30 Atletico Madrid-Alaves (Liga) – Dazn

20:00 Ajax-Ado Den Haag (Eredivisie) – Dazn

20:30 Aston Villa-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Roma-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Roma-Napoli, posticipo domenicale del turno 28 di Serie A. Il Derby del Sole mette in palio punti preziosissimi per la Champions League. Roma e Napoli hanno dimostrato spesso di avere un andamento altalenante in questo campionato, ma vincere questo scontro diretto sarebbe di fondamentale importanza per il futuro della classifica.

Smalling è out ma “non dovrà operarsi al ginocchio”. Indisponibile anche Veretout. Davanti torna titolare Dzeko, alle sue spalle Pellegrini ed El Shaarawy. Manolas e Lozano tornano convocabili. Il greco è in ballottaggio con Maksimovic, il messicano dovrebbe partire in panchina. Gattuso pronto a rilanciare Osimhen titolare con Politano, Zielinski e Insigne a supporto. Squalificato Di Lorenzo. Lobotka ha la tonsillite.

Streaming Roma Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Salernitana-Brescia (Serie B) – Dazn e Dazn1

21:00 Lione-Psg (Ligue 1) – Dazn

21:00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.