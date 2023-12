Ultime Notizie » Derby del Sole » ROMA-NAPOLI Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Roma-Napoli streaming gratis e in tv. La Roma ospita il Napoli allo stadio Olimpico nella partita conclusiva della 17esima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 23 dicembre 2023. Entrambe le squadre hanno avuto risultati altalenanti recentemente, ma la Roma recupera Lukaku dopo la sua squalifica. Mourinho ammette che sarà una partita difficile contro il Napoli, che ha mostrato un buon potenziale nonostante la perdita di alcuni giocatori chiave. Il Napoli è in buona forma, con una vittoria recente contro il Cagliari, e si trova vicino alla zona Champions in classifica. Scopri le formazioni e dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Mourinho conferma che Mancini sarà in campo nonostante i problemi fisici. Lukaku torna dopo la squalifica e potrebbe giocare con El Shaarawy, ma Azmoun è pronto a prendere il suo posto. Assenti Kumbulla e Aouar. Anguissa e Zielinski si sono ripresi e si uniranno a Lobotka a centrocampo, mentre Elmas è fuori per infortunio. Mario Rui potrebbe giocare come titolare sulla fascia sinistra. Lindstrom è infortunato alla schiena e non sarà disponibile.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Bove, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Idasiak, Gollini, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Elmas, Lindstrom, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Di Iorio-Tolfo. IV uomo: La Penna. VAR: Irrati. Assistente VAR: Giua.

Roma-Napoli in TV

Roma-Napoli in tv in esclusiva da DAZN. Per vederla è possibile scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, una console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con il pacchetto “Zona DAZN” possono anche guardare la partita sul canale 214 di Sky.

Roma-Napoli Streaming Gratis in italiano



Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini commenteranno le immagini della partita per conto di DAZN. Walter Mazzarri è a quota 499 panchine in Serie A (149 alla guida del Napoli): diventerà il decimo allenatore della storia del massimo campionato italiano a raggiungere il traguardo delle 500 presenze; tra i tecnici attualmente in A, solamente Gian Piero Gasperini (539) ne conta di più.

Roma-Napoli streaming gratis per gli abbonati che utilizzano l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato. Matteo Politano ha preso parte a sei gol in Serie A contro la Roma (due reti e quattro assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione; nel torneo in corso l’esterno del Napoli ha già realizzato quattro reti fuori casa, già un suo record in trasferta in una singola stagione nel massimo campionato.

Esistono Alternative per vedere Roma-Napoli streaming online?

Non è possibile guardare la partita Roma-Napoli Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport. La Roma viaggia a una media punti di 1.8 a partita nelle 13 gare con Romelu Lukaku in campo in questo campionato, con una percentuale di vittorie del 54%: senza il belga – che in carriera in Serie A ha segnato quattro gol in sei gare giocate contro il Napoli – i giallorossi hanno collezionato appena 0.3 punti di media (un pareggio in tre gare), senza vincere nessun match.